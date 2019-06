Tudanca, dispuesto a echarse a un lado para pactar con Igea en Castilla y León

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha anunciado este viernes que está dispuesto a echarse a un lado y no ser el candidato a la presidencia de la Junta si es un obstáculo para poder pactar con Francisco Igea (Cs) un "gobierno de cambio y decente" en esa Comunidad.

En una rueda de prensa, Tudanca ha presentado una batería de medidas, que este viernes hará llegar a Igea con la petición incluida de una reunión formal para los primeros cien días de gobierno en la Comunidad.

"Si el problema es que parezco excesivamente 'sanchista' o 'socialista' a Igea o a su partido no voy a ser un obstáculo y estoy dispuesto a que otro sea el candidato del PSOE", ha sostenido Tudanca, quien ha precisado que está en su mano echarse a un lado aunque correspondería a su partido decidir quién le sustituiría.

El líder del PSCyL y candidato de su partido a la presidencia de la Junta, que fue el más votado en los comicios autonómicos de hace un mes, con 35 procuradores, frente a los 29 del PP y los 12 de Cs, se ha preguntado por qué Igea "sigue queriendo dar el Gobierno al PP" en la Comunidad cuando se han saltado todas las líneas rojas que él mismo puso de regeneración y cambio.

"No quiero que Igea se vaya, quiero que se quede a defender los intereses de Castilla y León", ha añadido Tudanca, quien ha insistido en que no se "resigna" ni "pierde la esperanza" de que llegue "un gobierno de cambio y decente a la Comunidad", a pesar de que el tiempo apremia y de que PP y Cs han anunciado que el acuerdo sobre reparto de consejerías y responsabilidades está a días de cerrarse.

"No le queda ninguna razón" ni "excusa" para que "entregue el Gobierno al PP" y si Igea quiere "hoy mismo, mañana o el lunes me siento a negociar", y no "una carta a los Reyes Magos" sino una batería de medidas que incluye desde la defensa de la unidad de España a blindar las tasas universitarias o reactivar la comisión de investigación de las eólicas en las Cortes.

Esa comisión comenzaría con la comparecencia del candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la línea de lo que el propio grupo de Cs planteó en la anterior legislatura.

Tudanca ha argumentado que esta es la quinta vez que de manera pública o mediante carta pide a Cs negociar un gobierno de cambio en la Comunidad y ha afirmado que "nadie en Castilla y León entiende lo que está haciendo" la formación naranja ni Igea, que reconoce que sus "votantes están cabreados e insiste" en ello.

"No me vale con que las órdenes -para pactar con el PP- sean de Madrid", ha afirmado el líder del PSCyL que ha repasado todos "los nunca, nunca" de Igea que se han incumplido en la Comunidad, como no pactar con Vox, no hacer a Mañueco presidente, o que ningún cargo repita si lleva ocho años. Igea "no se presentó para salvar al soldado Mañueco o regenerar Cs sino para cambiar lo de aquí, Castilla y León", ha afirmado.

La batería de medidas para esos cien primeros días incluye que la Comunidad tenga una voz propia, una estrategia regional contra la despoblación, un plan de retorno del talento, cobertura del cien por cien de los profesionales sanitarios o comedores escolares en verano.