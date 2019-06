ERC abre la puerta a la abstención, pero recalca que no bloquear a Sánchez no significa darle un cheque en blanco

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abierto la puerta a la posibilidad de que sus diputados se abstengan para no bloquear la investidura del socialista Pedro Sánchez, pero ha querido dejar claro que no va a darle "un cheque en blanco" y que exigirá diálogo.

"No venimos con la intención de bloquear absolutamente nada, pero el no bloqueo no significa dar un cheque en blanco al PSOE de Sánchez", ha remarcado en rueda de prensa tras reunirse con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en el marco de la ronda de contactos que ha iniciado con las fuerzas parlamentarias para sumar apoyos para la investidura.

Con el PSOE de Lastra "es más fácil entenderse"

Pese a la insistencia de los periodistas por saber si en estos momentos están más por el 'no' o por la abstención a Sánchez, el independentista catalán no ha aclarado cuál es su posición actual pero sí ha celebrado que ERC haya podido hablar este jueves "con el PSOE de Lastra, y no con el de García Page, Lambán o Borrell" con el que, en su opinión, "es más fácil entenderse".

Rufián ha asegurado que el encuentro de este jueves con el PSOE supone "un primer paso" para seguir dialogando y que, de entrada, no es intención de los independentistas catalanes "bloquear nada" sino de "defender los derechos civiles, sociales y nacionales del pueblo de Cataluña", incluyendo el referéndum de autodeterminación.

"Pero el no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Sánchez", ha aseverado el portavoz de ERC, subrayando la conveniencia de "un PSOE valiente y que no se acobarde y se levante de la mesa de diálogo por una manifestación de los hijos de Aznar y Don Pelayo".

Aunque no ha desvelado el sentido de su voto, Rufián sí ha dicho que la parecería "irresponsable" hablar de unas nuevas elecciones, y en ese sentido se ha dirigido directamente a Podemos, a los que ha subrayado que "no tienen legitimidad" para pedir ministerios, sino que lo que tienen que hacer es "una reflexión interna" sobre los resultados cosechados en las elecciones.

A su juicio, la pregunta no es tanto qué es lo que va a hacer ERC con Sánchez sino qué va hacer el PSOE con ERC, que entre otras cuestiones quiere que sea la política, "y no las togas y las porras", la que solucione "el conflicto catalán", tal y como lo verbalizaron este miércoles los presos del procés en sus alegatos ante el Tribunal Supremo. "Diálogo, dialogo y diálogo", ha resumido.

"Lo que pase el sábado es importante"

Rufián ha insistido en que le parece "absurdo" apuntar qué es lo que ERC votaría hoy en la investidura de Sánchez, más que nada, ha puntualizado, porque "cada día pasan cosas" y porque faltan 48 horas para que se constituyan los ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona.

"Y lo que pase el sábado es importante", ha comentado, si bien después ha recalcado que, al margen de lo que ocurra, lo conveniente es que el PSOE y ERC sigan dialogando. "Y todo lo que sea no encontrarse a Borrell me gusta", ha insistido cuando se le ha preguntado directamente si descarta la abstención, pero ha precisado que "sería imprudente hablar más allá del hoy".

Rufián cree que "conviene" hablar con la formación independentista de Cataluña, la coalición de Junts de Carles Puigdemont, pero ha querido dejar claro que no pasaría nada porque el voto de ambas fuerzas no coincidiera en el Congreso. Y es que, mientras ERC no cierra la puerta a la abstención, Junts mantiene que "no se dan las circunstancias" para investir a Sánchez.