Hasta hace poco había partes del temario que se explicaban acompañadas de la aclaración de que se trataba de contenidos de la Constitución que no habían tenido hasta ese momento una traducción en la práctica. En ocasiones, incluso, de algunas de ellas se decía -no sin cierta suficiencia- que era muy difícil que tomaran cuerpo más allá de la letra del texto constitucional. Pero las cosas han cambiado. Hay aspectos en los que hemos dejado de ser distintos y hay otros en los que hemos seguido siendo distintos pero de diferente manera.

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Desplegar los cinco apartados del artículo 99 de la Constitución, prosperar una moción de censura y en el mismo acto investir presidente a alguien que no era diputado, estirar la cuerda del independentismo en Cataluña hasta subvertir el orden constitucional, poner en marcha en su totalidad el artículo 155. He visto también cómo el sistema parlamentario pasaba de un bipartidismo imperfecto a un pluripartidismo limitado o cómo la ultraderecha entraba en las instituciones. Muy probablemente -por seguir con el juego- todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Pero por ahora es lo que hay. Por esta razón quizás sigamos viendo algunas cosas increíbles, pero acordes con esta nueva realidad, como por ejemplo gobiernos de coalición (en Aragón pueden ofrecerse cursos a quien quiera venir de otros lugares a matricularse) o planteamientos en serio acerca de una reforma constitucional.

Veremos.

Enrique Cebrián Zazurca es profesor de Derecho Constitucional (Unizar) y escritor