Vox anuncia una enmienda a la totalidad al Presupuesto del Gobierno de Andalucía de PP-Cs

Vox ha anunciado este lunes que planteará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para este año presentado por el Gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos y que llegó el pasado viernes al Parlamento.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, quien ha indicado que plantearán esa enmienda a la totalidad con propuesta de devolución del texto al Consejo de Gobierno, porque no son las cuentas de un Gobierno del cambio, sino que perfectamente las podría haber presentado el anterior Ejecutivo de PSOE-A junto a Ciudadanos.

"Se alejan de todo lo que se decía que se iba a hacer por parte del nuevo Gobierno", según ha sentenciado Hernández, quien ha añadido que la decisión de presentar la enmienda a la totalidad no es tanto una cuestión de partidas y capítulos, sino que es una "cuestión global y de espíritu: A estos presupuestos les falta espíritu de cambio, brilla por su ausencia".

Ha agregado que estos presupuestos no van en esa camino de "cambio de cultura" del que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha hablado. "Si estamos trabajando por un cambio real, no nominativo ni superficial o cosmético, habría que empezar desde el minuto uno, por estos presupuestos", ha recalcado.

Después de un análisis pormenorizado del presupuesto, Vox -que tiene un acuerdo de investidura con PP-A- considera que no se percibe, en modo alguno, un cambio en cuanto a las políticas que se desarrollaban por parte del anterior Ejecutivo socialista, mientras que sólo se ha llevado a cabo un encaje para cumplir con Europa y con las leyes vigentes a nivel estatal en cuanto a déficit y regla de gasto, según ha indicado el diputado de Vox Rodrigo Alonso.

"Nosotros hemos venido a cambiar políticas y no a cambiar los números", según ha sentenciado Alonso, para quien hay que cambiar las formas de hacer política y un Gobierno que dice ser del cambio "no puede poner encima de la mesa unos presupuestos donde sólo cambian las cifras". Ha insistido en que su formación es contraria a destinar dinero de los ciudadanos a actividades o programas que no tienen un claro objetivo de interés público y social.

Ha añadido que no estaremos ante unos presupuestos del Gobierno del cambio si no contienen medidas en favor del empleo, o para acabar con la "estructura paralela y la duplicidad administrativa" que tiene la Junta. "No hemos venido aquí a seguir haciendo lo mismo, sino a cambiar la política", según ha sentenciado.

"Lo que nos han impuesto, no nos gusta"

También se ha pronunciado el parlamentario Manuel Gavira para señalar que los presupuestos que el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos ha presentado no son los de un Gobierno que se "dice del cambio, sino que es una continuación de los presupuestos del PSOE-A".

"Lo que nosotros pretendemos es", según ha recalcado, "que haya unos presupuestos que realmente cambien políticas" y ha añadido que si el Ejecutivo modifica y hay un cambio real de partidas presupuestarias, ya volverían a analizar el contenido de ese posible cambio.

"Lo que nos han impuesto, no nos gusta", según ha sentenciado Gavira, quien ha señalado que lo que tendría que hacer ahora el Gobierno es intentar atender a las medidas que PP-A y Vox pactaron en su acuerdo de investidura. Si no fuera así, según ha añadido, ese acuerdo no serviría "para nada y nosotros no estamos para eso, sino que hemos venido aquí a cumplir los compromisos que hemos firmado".

"Si no se aceptan y no se cumplen, utilizaremos todas las armas que nos permite el Reglamento del Parlamento andaluz para que nuestros acuerdos se cumplan", ha indicado Gavira, quien ha añadido que el Gobierno de PP-A y Cs tendrá que negociar con Vox, apuntando que aquí "no hay dos gobiernos", sino un sólo Gobierno de dos partidos.

"Tendrán que negociar con nosotros y hacer cumplir los acuerdos que hemos firmado", según ha recalcado el diputado de Vox, quien ha asegurado que esperan un "gesto del Gobierno que se dice del cambio para intentar cambiar un poco las políticas en Andalucía".

Respecto a si Vox estaría dispuesto a apoyar las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos que ha anunciado el Grupo Adelante Andalucía o la que podría plantear el Grupo Socialista, se ha limitado a apuntar que ya se verá como se desarrolla el debate de totalidad de la próxima semana. "Aquí no se trata de que nosotros apoyemos la enmienda a la totalidad del PSOE-A o este la nuestra, no creo que vayamos nosotros en esa dirección", ha recalcado.