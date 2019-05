La revisión de votos cambia el resultado en Ibiza, Fuerteventura y León

Los resultados de las elecciones municipales en Ibiza, Fuerteventura y León se han modificado tras la revisión de los recuentos llevada a cabo este miércoles, al mismo tiempo que se están corrigiendo también en la web del Ministerio del Interior los "descuadres" detectados en el volcado de datos.

El Gobierno ha admitido este miércoles "descuadres" en la publicación de los datos en la web del Ministerio del Interior, un fallo que ha atribuido a la empresa adjudicataria del contrato para gestionar la transmisión de los datos pero que asegura que no ha afectado al recuento.

El problema detectado, según ha explicado el Gobierno, se debía a que no cuadraban los votos emitidos y escrutados con los publicados por SCYTL-VECTOR, la unión temporal de empresas adjudicataria para transmitir los datos, que decidió no sumar al cómputo global los votos sobrantes que no permitían sumar más concejales.

El Ministerio del Interior ha negado cualquier tipo de error en el escrutinio y ha defendido que todos los votos emitidos en las elecciones locales están colgados en la web del Ministerio del Interior, municipio a municipio, aunque en el resumen provincial no aparecen todos los sufragios, sino un ránking con los partidos que han obtenido un mayor número de concejales.

En cualquier caso, la revisión de las mesas solicitada por los partidos políticos que detectaron errores en el volcado de datos, y el recuento definitivo que están llevando a cabo ya, desde este miércoles, las Juntas Electorales sí ha conllevado algunos cambios en el número de ediles.

En Ibiza, el error en el recuento del pasado domingo en once mesas del municipio se ha traducido en tres ediles más para el PSOE, que con nueve concejales es el ganador de los comicios al recuperar 993 votos que se contabilizaron por error a otras candidaturas.

En el Cabildo de Fuerteventura se asignaron consejeros a partidos que no podían obtenerlos al no superar la barrera mínima del 5% que la ley exige para estas instituciones, pero con la revisión Ciudadanos y Gana Fuerteventura se quedan sin consejero en favor del PSOE y al PP, uno cada uno.

El nuevo recuento hace posible un gobierno tripartito en la isla, que podría arrebatar esa plaza a Coalición Canaria.

También en León la revisión de los datos ha elevado a diez el número de concejales obtenidos por el PSOE, en perjuicio de Vox, que se queda con uno, aunque la situación de gobernabilidad no cambia, ya que Cs sigue siendo la llave entre los socialistas y el PP.

Asimismo, la Junta Electoral Provincial de Cantabria ha iniciado este miércoles la revisión de los más de 300.000 votos emitidos en el domingo en las elecciones autonómicas, ante la posibilidad de "errores" en la contabilidad de los escrutinios, a petición del PRC y tras las dudas planteadas por el PSOE, que cree que ha habido un fallo en la aplicación del reparto y pude alcanzar un diputado más.

En Extremadura, se están revisando las actas de Badajoz y Mérida donde podría cambiar en ambos casos un edil, que no impediría al PSOE mantener la mayoría absoluta en Mérida, mientras que en la capital igualmente serían necesarios pactos para gobernar.

En Zafra (Badajoz) también se revisa el acta de una mesa de las elecciones europeas en la que hubo 88 votos a Lliures per Europa (Junts), el partido de Carles Puigdemont.

También podría alterarse la composición del Parlamento foral de Navarra porque hay 17 mesas cuyo escrutinio no se volcó al sistema informático por distintas incidencias. Se trata de 6.534 votos de los que puede depender que Izquierda-EzquerraI-E pierda su único representante en favor de Bildu.

Sin embargo, el escrutinio definitivo del 26M ratifica, como se preveía, que el PP ya no disfruta de la mayoría absoluta en la Diputación de Orense por una diferencia de 850 votos, con lo que Manuel Baltar tendrá que recurrir a acuerdos para mantenerse en el cargo.

También se detectaron incidencias en mesas electorales de Madrid, y también hubo problemas informáticos en municipios de Canarias.

De todos modos, los resultados electorales no serán definitivos hasta dentro de entre 10 y 14 días porque primero las juntas electorales de zona efectúan el escrutinio, después resuelven reclamaciones, tramitan recursos ante la Junta Electoral Central y proceden a la proclamación de los electos.

Este miércoles comienzan las juntas de zona el recuento definitivo, un proceso que coincide con los trabajos que está llevando a cabo la empresa adjudicataria del proceso de volcado de datos del 26M para corregir los "descuadres" que se han detectado en la web del Ministerio de Interior.

En los procesos electorales, las empresas adjudicatarias de la trasmisión de los datos no intervienen en el recuento, sino que solo se dedican a agregarlos, tabularlos y difundirlos.

EFE se ha puesto en contacto con la empresa encargada de realizar el recuento, que no ha dado explicaciones sobre lo sucedido.