El PSOE ganaría las europeas con claridad y lograría 18 escaños, cuatro más que ahora

El PSOE arrebatará al PP el liderazgo de la representación española en la Eurocámara en las elecciones del próximo 26 de mayo. Según la encuesta de Metroscopia para HENNEO, los socialistas podrían lograr hasta 18 escaños en las elecciones europeas que se celebrarán en menos de diez días. En la anterior cita europea, en 2014, el PSOE obtuvo 14 diputados, dos menos que el PP.

Junto al PSOE, los otros partidos que previsiblemente mejorará el resultado respecto a 2014 serán Ciudadanos y Podemos. Según la encuesta de Metroscopia, la formación que lidera Albert Rivera lograría nueve eurodiputados, siete más que hace cuatro años. El partido de Pablo Iglesias pasaría de cinco a ocho.

Sin embargo, ambos partidos se quedarían con cierta sensación negativa, según los datos de la encuesta HENNEO/Metroscopia. En cuanto a Cs, su incremento no es el suficiente para arrebatar al PP la segunda plaza, ya que la formación de Pablo Casado conseguiría 11 diputados (cinco menos que en 2014 pero más que la previsión para Ciudadanos este 26-M). Respecto a Unidas Podemos, se consolida como cuarto partido en el ámbito nacional ya que, por segundos comicios consecutivos, quedaría detrás de Cs.

Además del orden de los partidos, las elecciones europeas también reproducirían la irrupción de Vox en la escena política. En este caso, la formación de Santiago Abascal entraría con cuatro eurodiputados y un porcentaje de apoyo del 7,7%. Son 2,5 puntos menos que en las elecciones generales del 28 de abril.

La casi reproducción de la foto de las generales solo se produciría en los partidos de ámbito nacional. Tanto en los nacionalistas como en los independentistas, la encuesta depara algunas novedades muy relevantes. Una de ellas es la entrada en la Eurocámara de las dos plataformas creadas alrededor del expresidente catalán, Carles Puigdemont, (denominada Lliures per Europa) y del presidente de ERC, Oriol Junqueras, (Ahora Repúblicas). En ambos casos sacarían dos escaños, así que tendrían asegurada la representación. Otra cuestión es que, en el caso de Puigdemont, la pudiese formalizar, ya que para conseguir el acta debería volver a España y hacer el trámite ante la Junta Electoral Central.

Otra de las novedades es que el PNV, uno de los partidos con más tradición de representación ante el Parlamento Europeo, se podría quedar fuera de la Eurocámara. En este caso, el resultado se debería a la decisión que tomaron de no concurrir junto a Puigdemont. Tradicionalmente, el PNV siempre había formado coalición europea con CiU, pero tras la deriva de esta formación los nacionalistas vascos han optado por concurrir sin aliados, aun a expensas de quedarse sin representación. Bildu estaría representado, ya que concurre con la plataforma de Junqueras. El PNV no es el único partido que no lograría representación. De hecho, frente a las diez candidaturas diferentes que obtuvieron representación en 2014, en esta ocasión entrarían en la Eurocámara siete formaciones. Según la encuesta, quedaría fuera también Compromís, que concurre en la coalición denominada Compromiso por Europa.

