Casado pide a Sánchez que deje de "hacer gestos" al independentismo porque "no son mayoría"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de "hacer gestos" al independentismo "como su fueran una mayoría". "Claro que no son mayoría", ha exclamado.

Así se ha pronunciado después de que la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat hecha pública este viernes señale que los ciudadanos de Cataluña que se oponen a la independencia superan a los partidarios, con un 48,6% que no quieren que sea un Estado independiente y un 47,2% que sí. Es la primera vez desde junio de 2017 que los contrarios a la independencia de Cataluña superan a los favorables

En un acto en Zaragoza, para apoyar a los candidatos a las municipales y autonómicas, Casado ha señalado que "ya sabían" que los independentistas no eran mayoría pero "el problema" es que el voto constitucionalista "no fue útil" porque el ganador de las elecciones, en alusión a Inés Arrimadas (Cs), no se presentó a la investidura ni tampoco llevó a cabo más adelante una moción de censura para desalojar a Quim Torra.

"¡Claro que no son mayoría!", ha exclamado, para pedir a Sánchez que "deje de hacer gestor como si fuera una mayoría". En este punto, ha señalado la elección del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para presidir el Senado, cuando defendía que "hubiera indultos" a los líderes independentistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo.

Dolors Monserrat pide el voto

La candidata europea del Partido Popular (PP), Dolors Monserrat, ha pedido el voto para "no dejar Europa en manos de aquellos que la quieren debilitar", ya que ha asegurado que los populismos amenazan "la construcción" de la UE. Asimismo, se ha comprometido a reformar el régimen de la euroorden para que incluya delitos como el de rebelión y sedición.

Monserrat ha realizado estas declaraciones este viernes, en el acto organizado por el Partido Popular para presentar su programa europeo en el Balcón de San Lázaro de Zaragoza bajo el lema 'A favor de Europa'. En este evento ha estado arropada por el líder de los 'populares', Pablo Casado; el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte; el candidato a la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, y el presidente provincial del partido, Javier Campoy.

Todos ellos han elogiado el trabajo de la que ha sido ministra de Sanidad con el último Gobierno de Mariano Rajoy y portavoz del Grupo Popular en el Congreso desde julio de 2018. Han considerado que realizará una importante labor en Europa.

Dolors Monserrat ha opinado que en las elecciones europeas del 26 de mayo los españoles se juegan una Europa unida. "Vemos a los populismos amenazar la construcción de Europa, quieren debilitarla y el ejemplo de ello es el Brexit". En este punto, ha agregado que los británicos se están dando cuenta de que fuera de Europa hace "mucho frío".