Miquel Iceta presidirá el Senado en sustitución de Pío García-Escudero, según informa 'El País', que cita fuentes socialistas. El primer secretario del PSC ocupará un escaño en el Senado por designación autonómica tras la renuncia en las próximas horas de José Montilla, quien fuera presidente de la Generalitat, según las citadas fuentes.

El PSOE cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, por lo que la elección de Iceta está asegurada.

Miquel Iceta dijo recientemente que su carrera política sigue estando en Cataluña y se descartó como ministro de un futuro Ejecutivo socialista presidido por Pedro Sánchez: "Yo no, hasta que no llegue a presidente de la Generalitat no pararé".

En declaraciones a TV3 el pasado 2 de mayo, Iceta abogó por un Gobierno socialista en solitario con "apoyos externos", ya que, a su juicio, "un Gobierno de coalición no sería la mejor forma de garantizar la estabilidad". Señaló, en este sentido, el ejemplo del ejecutivo portugués y ha pedido "ensayar" esa fórmula, en la que el primer ministro socialista del país luso, Antonio Costa, no tiene socios de gobierno pero sí tres formaciones de izquierdas que facilitan la gobernabilidad.

Preguntado sobre el escenario de pactos postelectorales en Barcelona tras las municipales del 26 de mayo, Iceta dijo entonces que "poner a un alcalde que ya ha fracasado no parece lógico", en alusión a la candidata de los comunes, Ada Colau, y que tampoco lo parece facilitar un gobierno de ERC de la mano de su candidato Ernest Maragall.