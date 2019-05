Bomberos en un colegio del 1-O: "Llegamos tarde, pero os vamos a defender"

Un votante del 1-O ha relatado al tribunal del 'procés' que cuando la Policía Nacional empezó a pegarles aparecieron los bomberos quienes, tras disculparse por haber llegado tarde, les dijeron que les iban a defender de los agentes.

Sucedió en el Servicio Municipal de Empleo de Girona poco después de que "los agentes empezaran a pegar a la gente", ha contado en el juicio un ciudadano que fue testigo de los hechos.

Los votantes, ha continuado, "salían chillando y llorando" del local cuando en el último momento llegaron los bomberos.

"Nos dicen que han llegado tarde, que lo sienten pero que nos van a defender y entonces se pusieron a separar a gente de policías", ha señalado el testigo, que estuvo desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la noche en el colegio electoral.

Ante lo que estaba pasando, hizo lo posible por tranquilizar los ánimos de unos y otros, de manera que trató, junto a un amigo, de hablar con algún mando policial, pero los agentes les decían que "no era momento de hablar con ningún mando, que ya era tarde".

"A nosotros nos contestaban pero a los bomberos no les hablaban, era pegarles de arriba a abajo en los cascos, hubo un bombero que le partieron el brazo, les dieron muy fuerte", ha narrado el testigo, que ha diferenciado entre los "golpes" para separar a la gente y "lo que recibieron" los bomberos.

Como él, buena parte de los testigos se han referido al 1-O como "una fiesta" o "la fiesta de la democracia" marcada en las horas previas por la "incertidumbre" de si llegarían las urnas, aunque todos estaban "convencidos" de que tarde o temprano aparecerían.

Y en Dosrius (Barcelona) sucedió así, cuando un testigo ha señalado que "llegó un coche con un señor con una urna".

El relato de la "emoción del día" ha ido acompañado de las condenas a la actuación policial, como un vecino de Barcelona que votó en el colegio Víctor Català y le recriminó a la Policía "que no había derecho de tratar a las personas mayores de esa manera".

"Él me dijo: 'Nos han mandado que hagamos eso'", ha explicado el testigo, después de señalar que varios agentes le cogieron "por los testículos", le "levantaron" y le dejaron caer. "Después me cogieron dos o tres policías, me sacaron arrastrándome y me tiraron como si fuera un paquete a la calle (...); después vino una agente y me pegó un puñetazo en la cara", ha añadido.