Aguirre y Garrido ironizan sobre el centro político codo con codo en Sol

El destino o más bien el protocolo ha juntado a Esperanza Aguirre y a Ángel Garrido en la recepción celebrada el Dos de Mayo en la Puerta del Sol, donde han ironizado desde sus asientos y frente a los periodistas sobre quién ostenta en la actualidad el centro político: PP o Ciudadanos.

Ambos estaban sentados juntos en primera fila en la recepción que un año más ha celebrado el Gobierno regional en su sede de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, con motivo del día de la Comunidad de Madrid.

A unos metros de distancia del líder del PP, Pablo Casado, -que ignoró a Garrido y saludó con dos besos a Aguirre-, los dos únicos expresidentes que han acudido a la recepción han empezado a debatir frente a los periodistas y desde sus asientos en unas improvisadas y atípicas declaraciones.

Un debate avivado por el reciente fichaje de Garrido por Ciudadanos poco después de renunciar a su cargo de presidente en la Comunidad de Madrid para poder integrar la lista del PP a las elecciones europeas.

"El centro sólo está en Ciudadanos, el PP no está en el centro, ni mucho menos", ha dicho Garrido cuando le han preguntado con qué centro se siente más cómodo, con el de PP o Ciudadanos. "Bueno", ha replicado una Aguirre poco convencida.

"Yo como soy liberal acepto la opinión del señor Garrido pero no la comparto", ha añadido.La expresidenta ha defendido que ella "siempre" ha sido liberal, pero "por desgracia Ciudadanos no lo ha sido siempre". "Hace poco que se ha hecho liberal y yo me alegro mucho", ha comentado.

Sobre el paso que ha dado Garrido al pasar hace una semana del PP a Ciudadanos, donde forma parte ya oficialmente de la lista con la que la formación naranja concurrirá en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, ha dicho que es una decisión que respeta.

"Cada uno estamos en un país libre, yo soy liberal. A lo mejor es que Ángel no lo era y ahora se ha hecho, entonces hay que celebrarlo", ha ironizado.

Garrido le ha replicado al señalar que los liberales "no se diferencian tanto en las cosas que hacen sino en la forma en que las hacen".

"Esperanza lidera también eso, respeta a los demás, que es muy importante, otros no tienen tanto respeto", ha sostenido en tono halagador.

Y es que a pesar de las diferencias políticas que pueda haber entre ellos al formar parte ahora de partidos distintos, los dos expresidentes han querido dejar clara su buena sintonía en público. "De momento estamos de acuerdo en muchas cosas", ha asegurado Aguirre.

"En muchísimas", ha apuntado Garrido, al que poco después Casado ha ignorado cuando ha pasado por delante de él para ocupar su asiento en el patio.

Casado sí ha saludado con dos besos a Aguirre, que se había ausentado por unos momentos después de su "debate" con Garrido en la Puerta de Sol, convertida esta jornada en el centro de la actividad política madrileña además del centro físico de España.