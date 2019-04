El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha deseado este domingo que la jornada electoral se traduzca en una alta participación que favorecería las aspiraciones de la mayoría progresista.

El líder de Unidas Podemos ha ejercido su derecho al voto a las 9:45 en el colegio público La Navata, entre gran expectación de medios y de vecinos de esta localidad madrileña.

"Hoy es un día bonito y especial votar en el colegio público donde queremos que estudien nuestros hijos", ha dicho.

"Un día en el que muchos españoles van a visitar colegio públicos y es un día hermoso para recordar lo importante que es la educación pública y lo importante que es para nuestra democracia la necesidad de protegerla", ha recalcado en declaraciones a los medios de comunicación.

Iglesias ha deseado una alta participación, algo que sería la "mejor noticia para la democracia. Mi sensación es que en España hay una amplia mayoría progresista y cuando hay participaciones altas eso queda demostrado de manera clara", ha subrayado.

Ha asegurado que "ahora toca esperar" y que los ciudadanos "voten en libertad" en los colegios públicos, que son "lo mejor de nuestra democracia. Los españoles y españolas tienen que hablar", ha añadido.

Preguntado por los debates y un posible ascenso de su formación, ha reclamado ser "modestos", ya que la nota a su agrupación la tiene que "poner la gente".

Asimismo, ha destacado que Unidas Podemos puso límite al "insulto, la crispación y sobreactuación", algo que "no gusta a los españoles", sean de "izquierdas o de derechas. Es un orgullo que gente que no piensa como yo me dijera que fuimos los únicos capaces de expresar vuestras ideas sin insultar a nadie", ha indicado.

Iglesias ha agradecido el trabajo de los empleados que están en los colegios públicos velando para que la jornada transcurra con "tranquilidad".

Para finalizar, ha dicho que pasará este domingo en casa con su familia. "Si puedo daré un paseo con los enanos", ha concluido.