Deniegan a una madre lactante la exención de presentarse a una mesa electoral

Elvira Otero, una madre lactante de Vilanova de Arousa (Pontevedra), tendrá que presentarse obligatoriamente a una mesa electoral, como suplente del presidente de esta, el próximo domingo a pesar de presentar un recurso con informes médicos que la junta electoral ha rechazado.

La madre recibió el pasado viernes la notificación para presentarse en la mesa electoral que le corresponde, según ha detallado a Efe fuentes del Ayuntamiento de Vilanova.

Ante la posibilidad de tener que quedarse toda la jornada si el titular no acude, decidió presentar un recurso con informes médicos en los que figura que se trata de una madre lactante de una niña de once meses de edad y que no podía estar separada de ella tantas horas.

El recurso ha sido rechazado por la junta electoral "por no acreditar situación referida con documentación objetiva", según se recoge en la notificación recibida por la afectada, a la que obliga a que acuda a la mesa electoral o que presente un nuevo recurso por la vía contencioso-administrativa.

Elvira Otero ya ha avanzado que si tiene que permanecer en la mesa electoral se llevará a su niña y le dará pecho allí.