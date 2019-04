¡Y dentista gratis!

En política hay pocas cosas tan artificiales como las campañas electorales. Al ciudadano, que debería ser siempre centro de la vida pública, se le convierte en sujeto pasivo, mero receptor de mensajes. No tiene nada que decir y debe conformarse con escuchar lo que los políticos quieren cuando lo consideran oportuno. Los mensajes siguen saltando a la aldea global cuando se enciende el piloto rojo del directo televisivo o de los ‘trendings topics’. Ahí están entonces ellos, prestos a enardecer a las masas con sus ideas prefabricadas: que si viene el lobo de la triple derecha, como si ahora no existiera una alianza global de la izquierda con sus extremismos, sus pieles de cordero y sus silencios cómplices; que si las bajadas de impuestos en boca de quienes más los subieron; que si Cataluña… Intentan programarnos para sintonizar con sus estereotipos, sin más capacidad de decodificación o de sorpresa. Fíjense que vino Sánchez a Zaragoza en precampaña (estas semanas no lo hará porque da Aragón por ganado) y prometió que, si gobierna, la sanidad pública incluirá la salud bucodental. ¡Dentista gratis! Cuando el sistema sigue sufriendo recortes y regatea hasta con las agujas, Sánchez nos regala sonrisas profidén. Los viernes, al odontólogo. Pero nadie reacciona, ni sus adversarios, y ya ni siquiera ante la evidencia de la promesa imposible. Campañas...