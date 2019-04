Pensiones arrojadizas

No tengo ni idea de quién puede ganar estas elecciones generales, solo sé que aun perdiendo únicamente logrará gobernar quien sume con otras fuerzas. Tampoco habría que descartar que ni siquiera eso sea posible y entremos en un periodo de interinidad que a algún candidato en modo vital ‘haz que pase’ le haría feliz de antemano, para seguir jugando la prórroga en la Moncloa. Me ayudan muy poco las encuestas, menos con tantas candidaturas en lid y con algunos métodos de sondeo más del pasado que del presente. Me pone los pelos de punta saber que aún quedan dos meses de precampañas y campañas electorales de tan dudosa eficacia como costosas. ¿Alguien se ha preguntado cuántas cosas bastante más necesarias se podrían hacer con la millonada que nos vamos a gastar para las generales y, después, en las autonómicas, municipales y europeas?

Estaba escrito que, además del monotema catalán, saltarían pronto a la palestra esos debates que invariablemente se usan como arma electoral arrojadiza pero nunca se afrontan ni resuelven. Con el número uno, las pensiones. Visto lo visto y oído lo oído, me quedo con la reflexión de mi amigo Isma, sabio de nacimiento, emprendedor inagotable, empresario veterano siempre al pie de cañón y tan discreto que se incomodará al verse retratado en estas líneas porque nunca halla motivo para que se hable de su trayectoria, de sus patentes y de su obra: "Un país que se conforma con escuchar que las pensiones van a subir el IPC, pero no se rebela ante la evidencia de que estamos dejando sin futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos no va a ninguna parte, tiene difícil solución". Con tan poco dice mucho más y resulta más creíble que algunos candidatos con sus presuntos programas.