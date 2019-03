Una mujer apuñala a su pareja sentimental en La Coruña

Una mujer ha apuñalado a su pareja sentimental en la vivienda que comparten en La Coruña, tras lo que ha sido detenida, informan a Efe fuentes oficiales.

La agresión se ha registrado este martes por la tarde en un domicilio de la Avenida de Hércules.

La mujer asestó dos puñaladas a su pareja, que no obstante no ha resultado herido de gravedad. Aunque en un principio la situación no estaba clara, sostienen que posiblemente tiene que ver con cuestiones de pareja, ya que tres personas están involucradas en los hechos, en los que, tras una fuerte discusión, la detenida trató de apuñalar a un hombre.

En el transcurso de la pelea han provocado un incendio en la vivienda, por lo que los bomberos permanecen en la zona sofocando las llamas. Esto provocó que la otra persona participante en la riña saltase por la ventana asustada por el avance de las llamas, lo que le provocó traumatismos.

Las dos personas heridas han sido trasladadas a un centro hospitalario, aunque no se ha informado del alcance de las lesiones. La Policía, no obstante, apunta a que el apuñalamiento es leve.