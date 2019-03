La campaña que pide el indulto para Juana Rivas cuenta ya con más de 325.500 firmas de apoyo

Varias asociaciones contra la violencia de género han relanzado una campaña en la plataforma Change.org para pedir al Gobierno que conceda el indulto a Juana Rivas, la cual ya cosecha más de 325.500 firmas de apoyo, después de que la Audiencia de Granada haya confirmado la pena de cinco años de prisión para esta madre de Maracena (Granada) por la sustracción de sus dos hijos menores.

La petición, impulsada por las asociaciones AIVIG, AMAR Y ALMA, recuerda que Rivas también ha sido condenada a seis años sin poder ejercer la patria potestad sobre sus hijos y opina que el Estado español los "deja en situación de vulnerabilidad máxima y sin su madre".

Los colectivos defienden que "lo único que Juana hizo fue intentar protegerles de un hombre ya condenado anteriormente por haberla agredido en 2009" y censuran la indemnización que deberá abonarle por daño moral, que la Audiencia de Granada ha rebajado de 30.000 a 12.000 euros, además de asumir las costas del juicio.

"En este país, Arcuri ejerce violencia durante once años sobre Juana y sus hijos y le caen tres meses de condena. La madre se esconde un mes para proteger a los niños, tras un año pidiendo que el estado Español les ayude y éste le responde con cinco años de cárcel, seis años sin patria potestad y obligándole a pagarle (...) a un maltratador. ¿Es esta la justicia que queremos? ¿Una justicia que no cree a las mujeres, no escucha a los menores y que los empobrece económicamente cuando se atreven a denunciar?", agrega el texto de la petición colgada en Change.org.

Los colectivos que la impulsan creen que se "han obviado los antecedentes y procesos abiertos de violencia de género" y que "la justicia patriarcal está lanzando un mensaje: que las mujeres no debemos denunciar".

"Este país no protege a las mujeres. Por eso pedimos que Juana Rivas sea indultada" para "poner fin a esta injusticia", agrega la petición, que en la mañana de este viernes supera las 325.500 firmas de apoyo.

Para este viernes ha sido convocada una concentración a las 18,30 horas en plaza Nueva, en Granada, 'contra las violencias machistas hacia mujeres y menores', en cuyo cartel puede verse una pancarta donde se clama contra "la violencia institucional" y se pide justicia "para todas las Juanas".