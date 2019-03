Ribera estima que el recibo de la luz puede subir hasta 1 euro por la vuelta del impuesto a la generación

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha estimado que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir del próximo mes de abril puede suponer un alza de entre "2 o tres puntos porcentuales", lo que representará un encarecimiento en el recibo de la luz de "entre 0,5 y 1 euro por familia".

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Ribera señaló que el alza en la factura de la luz dependerá del precio antes de impuestos, aunque señaló que prevé que se pueda "absorber prácticamente todo el efecto de la suspensión si hay una generación renovable que permita mantener precios estables".

La ministra insistió en que el Gobierno no ha tenido margen para prorrogar esta medida, que fue adoptada el pasado mes de octubre dentro del paquete de medidas aprobadas ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, ante la situación de final de legislatura en que se encuentra.

"La razón por la que descartamos acometer una reforma en profundidad de toda la fiscalidad del sistema energético es porque no tenemos tiempo para hacerlo, y prorrogarlo supondría un decreto ley que debería ser inmediatamente convalidado por el Congreso. Y visto lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, no tengo claro que no nos acusen de electoralistas y haya grupos políticos en el Congreso que voten en contra de esa convalidación", dijo.

Prohibir los cortes de suministro en épocas de olas de frío

Por otra parte, la titular de Transición Ecológica indicó que la Estrategia de Pobreza Energética que pretende sacar adelante antes de que expire la legislatura recogerá la prohibición de los cortes de suministro energético cuando haya olas de frío.

"Pensamos que eso es importante, que haya unas garantías de servicios mínimos, servicios mínimos vitales que deben proteger a los consumidores en los periodos más duros del invierno", dijo.

En este caso de la Estrategia de Pobreza Energética, cuyo periodo de consulta pública del documento finaliza este miércoles, Ribera sí que mostró su confianza en que contará con "un consenso importante".