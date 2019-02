'El Bigotes' insulta a la madre de Wyoming y este le llama "iluso"

Álvaro Pérez, 'El Bigotes', fue este lunes protagonista de las redes sociales por los insultos y acusaciones lanzados a diestro y siniestro durante una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, en la que ha dicho frases que van del "gusano" a González Pons hasta "su santidad" a Juan Cotino, para acabar con un "recuerdo" a la madre del Gran Wyoming. Este último aprovechó 'El Intermedio', el programa que presenta en La Sexta, para contestarle, y, con tono calmado, le acusó de ser un "iluso" y de juntarse con la gente equivocada. "Se nota que me quiere un huevo", sentenciaba Wyoming.

Durante su comparecencia por videoconferencia desde prisión ante la comisión que investiga el caso Imelsa, lanzó una reflexión final en la que cuestionó que programas como el de Wyoming le saquen "tanto" pese a llevar dos años en la cárcel. "Con respeto, con cariño, pero con mucho humor, me quería cagar en la puta madre de Wyoming, estoy harto de que me saque en la tele", afirmó Pérez, momento en que su abogado, sentado a su lado, se tapó la cara con las manos y la presidenta de la comisión dio por finalizada la intervención.

Las palabras llegaron a su destinatario y el aludido no dudó en dedicar un momento de 'El Intermedio' para contestarle: "Señor Álvaro Pérez entiendo que esté enfadado, frustrado y confuso por estar en la cárcel, pero me da la sensación de que ha disparado al tipo equivocado porque, reconozcámoslo, usted no está en prisión porque yo haga chistes, sino porque se juntó con gente muy importante que no era de su círculo y cuando vinieron las maldades, hicieron como si no existiera".

El presentador aseguró que en todas las organizaciones delictivas "siempre hay alguien que termina comiéndose el marrón", y, en este caso, le ha tocado a Álvaro Pérez: "Le prometieron que se iba a comer un roscón de Reyes y se ha terminado tragando el haba y hasta la fruta escarchada", sentencia Wyoming.

Para finalizar, le ha lanzado una recomendación: "Si decide disparar contra alguien, elija mejor su objetivo y si no lo quiere hacer por mí, hágalo por su abogado, que por la cara que ha puesto parecía estar arrepintiéndose de no haberse presentado a las oposiciones de registrador de la propiedad".

Pero no solo para Wyoming tuvo palabras 'El bigotes'. Se refirió, además, al expresidente de la Generalitat Francisco Camps como su "amiguito del alma" y añadió que hace años dijo que "Camps era un político, como hombre un cobarde y como amigo un mierda". También cargó contra el exconsejero y actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, al que acusó de mentir "como bellaco", tras lo que alertó al presidente del PP, Pablo Casado, de que "todavía tiene mucha mierda en la mochila, y González Pons es uno de esos gusanos que saben mantenerse en la manzana por los años de los años".

Respecto al exconsejero Juan Cotino, al que se refirió como "su santidad" y le calificó de "tipo deleznable" que hacía "lo que le daba la gana", dijo que era amigo de Villarejo, "quería ser dios" pero no estaba "a la altura", y por sus manos pasaba "absolutamente todo, lo confesable y lo inconfesable".

Se refirió igualmente al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa como "un camarero", el intermediario que recibía órdenes de Camps para reclamar dinero para el partido.