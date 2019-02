Elecciones al cuadrado

Con dos citas electorales en un mes, España se ha zambullido en campaña electoral a tiempo completo, en un escenario cada vez más fragmentado y enconado. La visión en túnel hija de las redes sociales se materializa y cada uno vive en su barrio ideológico. Todos son caras de España y tienen sus votantes, como se constatará el 28 de abril y, con retardo, en el de momento opacado 26 de mayo.

Pese a que a muchos nos repela, Vox existe porque hay personas en nuestra sociedad por las que no ha pasado el siglo XX y no soportan cambios como, por ejemplo, el avance de las mujeres. También, porque, sin haberse repuesto de la crisis, no encuentran en las otras fuerzas políticas respuestas a las incertidumbres que vienen. Por eso su aparición ha puesto de los nervios a otras organizaciones, con las que se disputa el terreno de los enfadados con todo.

En este contexto brota la espiral de calificativos de Pablo Casado para hacerse oír. Y eso que, más allá de las coordenadas clásicas del PP, acierta en su ámbito con una de las ideas fuerza de su campaña: la rebaja de impuestos, una apuesta segura para muchos votantes como los autónomos, los pequeños empresarios o las clases medias ahorradoras, que se sienten injustamente tratados y faltos de compensación a sus desvelos.