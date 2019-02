Zaplana: "No puedo sacar 5 millones de... Primero porque no los tengo ahora" y "me van a decir '¿Usted dónde va?'"

El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, fue grabado el 18 de abril de 2018 en las dependencias de un hotel de Madrid por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan la Operación Erial, en una conversación mantenida con Fernando Belhot, un abogado considerado presunto fiduciario y que habría creado en Uruguay sociedades pantalla, admitiendo que necesitaba "liquidez".

La conversación, que forma parte del sumario del caso Erial y al que ha tenido acceso Europa Press, está transcrita en parte, ya que otros momentos son ininteligibles. "Ahora necesitaría... Pero a corto plazo. A mí me pasa lo mismo, yo tengo mi sueldo, es un buen sueldo... Yo puedo sacar (initeligible) que no pasa nada, pero no puedo sacar cinco millones de... Primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo que es que aunque los tuviera".

El expresidente añade que en España le iban a decir "'¿Usted a dónde va?'". En esa misma conversación, Zaplana señala tener un problema que no sabe si tiene solución. "Para todo esto... Para algunas cosas que a mí me pide... Necesito liquidez... (Ininteligible). A mí Ignacio no me está dando (Ininteligible) dinero de Andorra, pero como nos ha dejado, tampoco... Tampoco pasa nada".