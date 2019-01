La policía visitó varias veces la mezquita de Ripoll antes de los atentados

La policía visitó varias veces la mezquita de Ripoll, donde trabajó el imán Abdelbaky Es Satty, considerado el cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017, antes de esa fecha, según su secretario, Hamid Barbach.

Barbach ha explicado ante la Comisión de Investigación del Parlament, que se ha llevado a cabo este martes en la localidad de la que procedían los terroristas, que, al menos tres veces, se personaron agentes de la Policía Nacional.

"Vinieron, primero, dos días y preguntaron por Es Satty, si todavía trabajaba aquí. Y después volvieron a llamar al presidente de la mezquita y le pidieron el registro de la asociación", ha asegurado el secretario. Hamid Barbach ha relatado también cómo intentó involucrar en las labores del oratorio a uno de los terroristas, Mohamed Hichamy, pero que éste no quiso. "Le insistí para que nos ayudara porque él hablaba catalán y estaba muy integrado, pero decía que no tenía tiempo y no podía", ha señalado.