La profesión del iusinternacionalista es desconocida para la gran mayoría de la sociedad, en particular para los políticos. Aunque no para todos. El gobierno catalán ha sabido utilizar el derecho internacional como instrumento para lograr sus pretensiones soberanistas. Primero, ha recurrido a iusinternacionalistas europeos y no europeos para recabar informes que respaldasen sus tesis en el marco del derecho internacional. Entre otros, Bardo Fassbender (profesor de la Universidad de St. Gallen), que elaboró un informe que respalda la presencia de una Cataluña independiente en la UE. Segundo, los gobernantes catalanes han lanzado una campaña de propaganda a nivel internacional. La estrategia del independentismo ha contemplado diferentes actuaciones ante los órganos del Consejo de Europa. De un lado, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se presentó una solicitud de medidas cautelares con intención de no aplicar el artículo 155 de la Constitución Española. Una solicitud que no prosperó. Y una segunda intentona, anunciada por el presidente del Parlament (Torrent), que no llegó a formalizarse. De otro, un numeroso grupo de académicos, profesores universitarios y abogados, denominado Col.lectiu Praga, dirigieron un escrito al Consejo de Europa en el que expresaron su punto de vista sobre el ‘procés’. La estrategia de los independentistas no ha dado el fruto que esperaban, pero ha logrado dar visibilidad a la ‘cuestión catalana’. ¿Por qué no apoyar a iusinternacionalistas que defiendan el estado de Derecho dentro y fuera de España?