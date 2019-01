El kimono de Iniesta, el viaje de Revilla a Marte y otras curiosidades de Fitur 2019

Los que estaban abarrotados eran los espacios de los países latinoamericanos, sobre todo los del Caribe. Quién sabe si es porque ofrecían a quienes se acercaban por allí mojitos, ron, café… O por el atractivo de su oferta de salsa, fina arena blanca y mar azulado, los stands de la República Dominicana, Colombia, que visitaron los reyes en la inauguración, o Cuba, estaban hasta la bandera. Cuba precisamente pone especial énfasis en esta feria en vender el 500 aniversario de la fundación de La Habana, en 1519, y hasta Madrid se ha acercado el Ministro de Turismo (Mintur) del régimen poscastrista, Manuel Marrero, acompañado por los presidentes y vicepresidentes comerciales de las principales cadenas hoteleras, y Agencias de Viajes que operan en la Isla como como Meliá Hoteles, Iberostar, Blue Diamond, Muthus, Roc Hoteles, Accor, NH, Barceló, Valentín, Kempinski, entre otros. Y si hablamos de Cuba no podía faltar en FItur el torcedor de habanos José Castelar Cairo (Cueto), poseedor de varios récords Guinness por elaborar los puros premium más largos del mundo.

Lo que no falta desde hace nueve años en Fitur es el espacio dedicado al turismo gay: Fitur Gay. Y es que los números hablan por sí solos: el segmento LGBT (lesbianas, gais,​ bisexuales y transexuales) supone el 10% de los turistas a nivel mundial y es responsable de aproximadamente el 16% del gasto total en viajes. Esto se traduce en casi 200 mil millones de dólares al año en gasto, según el World Travel & Tourism Council. Sin ir más lejos, se calcula que siete millones de los turistas que anualmente recibe España son gays.

La presente edición de Fitur, un año más, y van nueve, cuenta con una sección específica dedicada a este colectivo. Fitur Gay (LGBT+) acogerá los destinos más emblemáticos de este colectivo y presentará sus novedades y productos. Durante cinco días, Fitur Gay (LGBT+) contará con alrededor de 150 intervenciones de 60 ponentes en forma de conferencias y presentaciones, mesas redondas, debates y premios, como ya ocurriera en la pasada edición, en la que su área expositiva se potenció, haciendo especial hincapié en el crecimiento dirigido a la internacionalización de grandes destinos y empresas.

En esta edición, diversas ciudades y países se unen a la exposición: Nueva York, que celebrará el World Pride 2019, Tailandia, dispondrá de dos estands y una amplia oferta; Portugal estará allí con su marca Proud Portugal y el País Vasco también tendrá un stand en el marco nacional. Otros expositores que repiten en la feria son Asturias, Colombia, Argentina, Extremadura, Madrid y Comunidad Valenciana, entre otros. Fitur Gay (LGBT+) ofrece un amplio programa lúdico con producciones musicales y numerosos programas diarios en directo desde el estudio ubicado dentro del área. Los medios presentes entre los que se encuentran Radio Internacional, Onda Orgullo, Gayles TV y Enlace gay serán los responsables de retransmitir en streaming todo lo que suceda a diario

Por lo demás, las Comunidades Autónomas españolas no es que se hayan roto mucho la cabeza y ofrecen, digan lo que digan, más de lo mismo: Aragón, nieve, naturaleza y cultura, principalmente, Canarias y Baleares, sol y playa, Euskadi, gastronomía, Madrid, museos… El Prado, el Reina Sofía, el Thyssen… Y hasta el del Real Madrid, con Andalucía o la Comunidad valenciana, volvemos al sol y playa… ¿Y la Cantabria de Revilla? Pues en el stand de Cantabria nos ofrecen ¡¡¡ir a Marte!!! Ahí está, presidiendo el stand una cápsula tipo platillo volante y un señor en una bicicleta muy rara y vestido como para hacer de extra de policía del imperio del mal en alguna de las películas de la saga de Star Wars. Y es que la empresa Astroland, con sede en Cantabria, se encuentra muy implicada en el proyecto Mars One.

Pero si algo se ha impuesto en Fitur 2019 es el ‘turismo de batalla’. No, no hacemos referencia al turismo barato, ese de las ordas de jóvenes ingleses ávidos de alcohol que asolan nuestras costas, no. Es el turismo que tratan de atraer algunas ciudades o países que han sido escenario de importantes batallas en diferentes guerras. Así, el stand de Bailén, en el que también hay aceitunas, hablamos de Jaén, está presidido por un gran cañón y unos maniquíes con vestidos a la usanza napoleónica, y es que en dicha ciudad andaluza, la batalla de Bailén, que se libró durante la guerra de la Independencia española y supuso la primera derrota en campo abierto de la historia del ejército napoleónico. Tuvo lugar el 19 de julio de 1808. Justo al lado del de Bailén, en el espacio de la ciudad madrileña de Arganda del Rey, cinco soldados vestidos como milicianos republicanos de la guerra civil española nos recuerdan que en Arganda, Morata de Tajuña, Rivas Vaciamadrid o San Martín de la Vega se libró una de las batallas más importantes de la contienda fratricida española: la batalla del Jarama. Estas localidades han creado el parque histórico de la batalla del Jarama como reclamo para visitantes y el próximo 23 de febrero se recreará la batalla que allí se libró hace ya más de 80 años. Pero el turismo de guerra no se ha puesto de moda en España. En el stand de Francia, 0h lá, lá, además de la torre Eiffel o la costa azul, se ofrecen tours por las playas de Normandía donde, los aliados desembarcaron el 6 de junio de 1945 para terminar de derrotar a Hitler o por el frente de Verdum, donde se libró una terrible guerra de trincheras en la I Guerra Mundial.

En el stand de Japón es todo mucho más tranquilo. Una ‘maestra’, así se denominó ella, nos muestra como tres de sus alumnas se visten con el kimono, traje típico del país nipón. Todo es normal, muchas genuflexiones y saludos, mucha pausa… Y, de repente, por detrás, en una gran pantalla, aparece un viejo conocido: Andrés Iniesta. Sí, el manchego que nos dio con su gol el triunfo en el Mundial de 2010, que acaba de fichar hace unos meses por el Vissel Kobe, hablaba de las excelencias del país nipón y de lo rica que está la carne del buey Kobe mientras las chicas hacían encaje de bolillos para ponerse su kimono.

Un poco más allá, el stand de Nepal, abarrotado, nos daba una idea de lo popular que se ha hecho el turismo de trekking por el Himalaya y mientras el stand de Djibuti seguía tristemente vacío y en el de Mauritania te atendía un tuareg del desierto, justo al lado, Kananga tour operator nos ofrecía una ruta por Kenia, Tanzania y Zanzíbar denominada ‘Memorias de África’ para sentirse como Merryl Streep y Robert Redford. Fitur, todo un mundo. Mejor dicho, muchos mundos en uno.