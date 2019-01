Hace un siglo, el 28 de enero de 1919, Max Weber pronunció la que algunos consideran que es la mejor conferencia sobre politología, ‘La política como vocación’. En ella, el sociólogo alemán planteó su teoría de las dos éticas, la de la convicción (de los principios) y la de la responsabilidad.

La teoría weberiana suele ponerse sobre la mesa, según escribe Victoria Camps en ‘Ética, retórica, política’, "con el fin de señalar el inevitable divorcio entre la ética y la política; quien quiera comportarse éticamente, sin abdicar de sus principios, debe huir de la política que obliga a olvidar los principios para asumir las consecuencias de los propios actos". Lo mismo ha dicho otro prestigioso catedrático, Michael Ignatieff, en ‘Fuego y cenizas’: "Siempre habrá quienes ajustan su brújula a una ética así (la de los principios), pero es probable que su carrera en la política sea corta". Y el canadiense es muy taxativo: "No puedes lograr nada para ellos (los votantes) si valoras tu conciencia más que sus intereses".

La ética de la responsabilidad ha gozado de muy poco prestigio en España desde el final de la dictadura. A cambio, la ética de las convicciones ha encumbrado a quien decía ser su seguidor, aunque ha sido muy raro el caso del político que haya podido ejercer su cargo sin salirse de sus límites. Pero una vez asentada la democracia, los líderes políticos están abrazando la ética de la responsabilidad. Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pedro Sánchez actúan con una descarnada concepción de la política como puro juego de fuerzas. De hecho, el líder morado lo dejó claro desde el primer momento: "Cuando en política no tienes poder, no tienes nada. No cuentan las razones, cuenta el poder".