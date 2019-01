El abuelo de Marta del Castillo pide un nuevo juicio "imparcial"

Así se ha manifestado Casanueva en una rueda de prensa celebrada este viernes junto al grupo de personas que está organizando una manifestación en Sevilla para el próximo día 26 de enero, dos días después del aniversario de la desaparición y muerte de Marta del Castillo, para reclamar un nuevo juicio.

El pasado lunes el abuelo de la joven registró un escrito al fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, solicitando la repetición del juicio celebrado en 2011, pues, como ha vuelto a insistir ahora, existen "incongruencias" y "no concordancias" en ciertos elementos recogidos en la sentencia de este juicio con el fallo emitido en el procedimiento contra el entonces menor de edad Javier García, alias 'El Cuco', quien fue condenado a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento.

Casanueva, que ha pedido un nuevo juicio "más imparcial", ha explicado que en el juicio contra 'El Cuco' se tuvo en cuenta los testimonios claves de dos testigos, vecinos de Carcaño, que aportaron el horario de la salida del cadáver del domicilio de León XIII. Dicho horario, según consta en el juicio contra 'El Cuco', fue entre las 1,00 y las 1,30, sin embargo, la Sección Séptima considera que fue sacado entre las 22,00 y 22,30", expone el abuelo, quien subraya que en este procedimiento no se tuvo en cuenta estos testimonios.

Esta franja horario sirvió "de coartada" para "sacar" de los hechos a María García, "cuando todos estaban allí", recordando Casanueva que cuando fueron detenidos todos entraron en prisión provisional "menos María, que pertenece a una familia pudiente, vinculada a la política y a la Justicia".

En este sentido, ha recordado también que el juez instructor del caso, Francisco de Asís Molina, y la Sección Primera de la Audiencia decidieron que los acusados fuesen juzgados por un jurado popular, sin embargo, la Sección Séptima, "conocida como el Kremlin", decidió que fuera un tribunal profesional.

En la sentencia de este tribunal, además del horario, se señala que el cuerpo fue sacado del piso por el menor, por Carcaño y "una tercera persona, pero no la identifican", según el abuelo, que ha señalado que ha enviado cartas a los ministros de Justicias, Dolores Delgado, y de Interior, Fernando Grande-Marslaka, siendo éste el único que le ha respondido.

El escrito que registró el pasado lunes ante la Fiscalía de Sevilla no es el primero, pues ya presentó uno octubre ante la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, cuya respuesta, desestimando la repetición del juicio, le fue entregada al abuelo de la joven asesinada precisamente el pasado lunes, horas después de hacer entrega del segundo escrito.

"Mala praxis"

Para el abuelo existió "mala praxis" por parte del tribunal, si bien también ha recordado que hubo "mala praxis" policial tras denunciar la desaparición de su nieta el sábado 24 de enero de 2009. "Si tras denunciar los hechos, sobre las 01,00 del día 25, un coche patrulla se hubiese presentado en el piso de León XIII los pillan 'in fraganti', pero no comienzan a buscar hasta el domingo a las 19,00", ha afirmado Casanueva, que, no obstante, ha resaltado el magnífico trabajo policial posterior.

A pesar de la petición de la repetición del juicio, el abuelo de Marta ha reconocido que "francamente" la Justicia "deja mucho que desear": "No confío mucho en la Justicia", ha admitido, añadiendo que la familia "lo está pasado muy mal" estos días, cuando se cumplen diez años de la muerte de su nieta.

"De otro lado, José Antonio Casanueva ha abordado otras cuestiones como el hecho de que existan partidos políticos que quieran derogar la prisión permanente revisable. "Es una barbaridad, sobre todo, viendo lo que sigue pasando", como el último asesinato de la joven Miriam Vallejo, de 25 años y dependienta de una tienda, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado miércoles por la noche en un camino rural que une los municipios de Villanueva de la Torre (Guadalajara) y Meco (Madrid).

"Me pregunto, hasta cuándo se va a permitir esto", ha expresado, lamentando que "no haya castigos más severos" para este tipo de casos, por lo que "nos extraña" que quieran derogarla. Casanueva, que no piensa aún en el momento en el que el condenado por el crimen de su nieta salga de la cárcel de Herrera de la Mancha, ha criticado que los políticos no legislen y "vayan al Congreso a jugar a la tablet, hablar por teléfono o dormir".

En este punto, ha recordado la "vergüenza" que sintió cuando vio el minuto de silencio del Congreso por el asesinato de Laura Luelmo en Huelva, con una quinta parte de los diputados.

Aunque "no pierde la esperanza" pese a querer "tirar la toalla a veces", seguirá luchando por conocer donde se encuentra el cuerpo sin vida de su nieta, frente al "mutismo" de los implicados en su muerte, lamentando que "haya culpables sueltos, en la calle".

Para concluir su intervención, José Antonio Casanueva ha recordado unas palabras de la magistrada Mercedes Alaya sobre la existencia de "dos justicias, una para poderosos y otra para el pueblo".

Manifestación

La rueda de prensa de este viernes ha servido para informar de la manifestación que recorrerá las calles del centro de Sevilla el próximo 26 de enero, justo diez años y dos días de la desaparición y muerte de la joven, bajo el lema 'Todos somos Marta. Repetición del juicio'

La misma comenzará a las 12,00 desde los Jardines de Murillo y concluirá en la Plaza de San Francisco de la capital andaluza, contando en la misma con la asistencia de los padres de la joven sevillana asesinada, así como está prevista la participación de los padres de Sandra Palo, Juan Carlos, padre de Diana Quer, o Juan José Cortés, padre de Mari Luz, entre otros familiares de víctimas de asesinato.

La organización de la manifestación ha preparado 19 pancartas, la principal que abrirá la misma --Todos somos Marta. Repetición del juicio--, una por cada 17 comunidad autónoma con diferentes casos similares que han ocurrido en el territorio nacional y otra pancarta por todos los desaparecidos y asesinados en España.

La manifestación, según ha recalcado un portavoz de la comisión José Luis Reina, tiene un carácter "apolítico". "No hemos llamado, ni invitado, ni visitado a ningún partido ni político, quien quiera, puede venir", ha insistido.

De manera previa a esa manifestación y con carácter informativo, se ha organizado para este sábado y domingo, 19 y 20 de enero, una caravana de coches de época e históricos que recorrerá la capital andaluza para anunciar la manifestación del día 26 de enero.

La previsión de lluvias para este sábado no impedirá la celebración de la caravana, ha afirmado Reina, que la caravana, los dos días, saldrá oficialmente a las 11,00 horas de la avenida Alcalde Manuel del Valle, si bien la concentración de los participantes será en la explanada junto al Estadio Benito Villamarín.

La caravana, en la que se espera la participación de más de 200 vehículos y un grupo de 60 motoristas y que se desarrollará durante hora y media aproximadamente, recorrerá las principales vías de la ciudad, pasando por la Ronda Histórica, Los Remedios, Triana, Torneo y la Macarena, concluyendo de nuevo en Alcalde Manuel del Valle.