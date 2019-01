La víctima de la agresión sexual grupal contó a una amiga que la amenazaron

Los acusados de una supuesta violación en grupo a una chica de 18 años en Collado Villalba la amenazaron cuando ella se negó a ceder a sus peticiones sexuales y le aseguraron que si no las cumplía no se iría de la casa donde estaban todos , según el relato de una amiga de la víctima.

La testigo, que ha declarado en la segunda sesión del juicio contra Ricardo A.M, Miguel Ángel C.O y Martín A.F, ha manifestado que, según le contó la víctima, uno de ellos le pidió "que lo entendiese" porque "las cosas son así".

De acuerdo con el resto de testigos, todos amigos de la víctima, ella les trasladó que le habían obligado a hacer cosas "que no estaba dispuesta a hacer", pero le daba "miedo" denunciarlas por las posibles represalias y porque "se avergonzaba de ella misma".

No obstante, según las conclusiones que la Guardia Civil extrajo al revisar las conversaciones de whatsapp de los acusados anteriores y posteriores a los hechos, expuestas este miércoles en el juicio, la víctima quiso contactar con un amigo para contarle lo sucedido esa misma noche, la del 13 de marzo de 2015, aunque no lo consiguió.

Los guardias civiles han asegurado que a su parecer los acusados "creían que mantendrían relaciones sexuales consensuadas", pero como ella se negó "la situación derivó en lo que parece que derivó".

Los agentes han asegurado que cuando la víctima fue a interponer la denuncia por los hechos, cuatro meses después de que supuestamente sucedieran, se encontraba "en un estado de nerviosismo y confusión extremo".

En la sesión, el tribunal ha escuchado a puerta cerrada el testimonio de la víctima y el testimonio de una psicóloga del CIMASCAM, centro que atiende a víctimas de violencia sexual que han pasado una fase de valoración para determinar su estado.

Esta profesional ha asegurado que la chica, a la que atendió, sufrió un cuadro de estrés postraumático derivado de la agresión sexual que denunció, y necesitó más de quince sesiones terapéuticas para obtener el alta médica.

También ha declarado en calidad de testigo el primo hermano de Ricardo A.M y amigo de los otros dos acusados, uno de ellos guardia civil y el otro militar.

El testigo ha corroborado la versión que sostuvieron sus amigos en la sesión del juicio de este martes, según la cual la chica "llevó la iniciativa" de lo que sucedió, aunque primero ha asegurado que no habló con ella la noche de los hechos pero tras confundirse y recibir una llamada de atención de la presidenta de la sala, ha reconocido que sí la llamó.

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de prisión para Ricardo A.M, Miguel Ángel C.O y Martín A.F, quienes supuestamente concertaron un encuentro con la joven a través del primo de uno de ellos, que finalmente no acudió, y hacia las 1.20 la llevaron a una vivienda de Collado Villalba, donde cometieron la agresión.