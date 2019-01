El padre de Julen: "Que esto no decaiga hasta que podamos sacarlo con vida de ahí"

El padre de Julen, el pequeño de dos años al que se busca desde el domingo en un pozo, de más de 100 metros de profundidad al que cayó en la localidad malagueña de Totalán, ha asegurado que lo que le da fuerza es saber que va a ver a su hijo "con vida".

José Roselló, que ha comparecido este miércoles ante los periodistas acompañado por Juan José Cortés, padre de Mariluz, ha pedido que "no paren hasta sacar" al pequeño de "donde está". "Que esto no decaiga hasta que podamos sacarlo con vida de ahí", ha asegurado.

Ha agradecido a todas las empresas que colaboran y a la Guardia Civil. "Si me he quejado es que no han tenido medios en un primer momento", ha precisado. "Estoy viendo un poco de luz y están avanzando", ha manifestado.