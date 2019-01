Irene Montero eleva la presión al Gobierno "Cualquier incumplimiento del acuerdo implica que los PGE no salen"

La portavoz parlamentaria y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este viernes que están "muy preocupados" por los incumplimientos por parte del Gobierno del pacto presupuestario firmado en octubre, por ejemplo, en materia de limitación de los precios de los alquileres. Por ello, ha avisado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que si no rectifica, los Presupuestos Generales del Estado que este viernes inician su trámite "no van a salir", y su formación tendrá que "salir a ganar las elecciones".

"Si no se cumple el acuerdo, esos Presupuestos no salen, a no ser que encuentren el apoyo en Ciudadanos, PP y otras formaciones", ha asegurado la dirigente del partido morado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Preguntada sobre si estarían entonces dispuestos a pedir elecciones anticipadas, Montero ha señalado que si el Gobierno no cumple, "será evidente" que Podemos tendrá que "salir a ganar las elecciones y explicar a los españoles que si quieren una agenda comprometida de verdad, Pablo Iglesias tiene que ser su presidente del Gobierno".