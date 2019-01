Animalistas denuncian ante el Valedor do Pobo las cacerías de zorros por "incumplir un acuerdo parlamentario"

La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber han anunciado este miércoles el registro de una queja ante el Valedor do Pobo por la "dinámica organizativa" de cuatro "campeonatos" para "matar zorros" el próximo sábado 12, "que se extiende a las demás convocatorias relacionadas con este mamífero y que se extenderán hasta principios del mes de febrero", han explicado, por "incumplir un acuerdo parlamentario".

Los animalistas detallan en su escrito que el Parlamento de Galicia "aprobó por unanimidad, en marzo de 2018, una Proposición no de ley" en la que se instaba a la Xunta en su punto segundo a "no subvencionar estas actividades, no apoyarlas ni participar en su promoción y desarrollo", mientras que el Ejecutivo autonómico "vuelve a aparecer en los carteles promocionales de los eventos de los próximos días", han criticado.

En este sentido FFW y LIBERA! consideran que "se produce una vulneración no sólo de la soberanía del Parlamento de la comunidad, sino del conjunto de las personas representadas por el mismo", al entender que, "aunque no se trata de un Proyecto de Ley ni de una tramitación de una norma, las PNL son herramientas fundamentales para trazar actuaciones que no requieran de una legislación, como puede ser no financiar matanzas de zorros", han abundado.