Dos monarcas en el Congreso después de más de un siglo

El 40 aniversario de la Constitución va a ser el marco del encuentro de los dos reyes en la sede de la soberanía nacional, una imagen que no se captó el día de la proclamación de Felipe VI el 19 de junio de 2014 al ausentarse don Juan Carlos.

El anterior jefe del Estado dispuso que no asistiría a las sesiones solemnes en las que su sucesor interviniera ante los diputados y senadores.

Esa 'regla' no escrita se cumplió el pasado año cuando no acudió al acto de conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones de 1977.

Lo que trascendió a la opinión pública fue que le causó malestar que no le invitaran, aunque otras fuentes apuntan a que él mismo declinó -"no me veo ahí", dijo a su entorno- ante la predisposición de su hijo a que le acompañara.

Felipe VI, con la reina Letizia a su lado, presidirá este jueves la sesión desde la tribuna presidencial de la Cámara Baja y su padre, junto con doña Sofía, ocupará un lugar de honor en el centro del hemiciclo.

Tras su abdicación, se acordó que don Juan Carlos, al igual que doña Sofía, conservaría el título de rey y el tratamiento de majestad con carácter honorífico y de forma vitalicia como muestra de "gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles".

Será, por tanto, la primera vez en democracia que en el hemiciclo haya dos reyes, una fotografía que también será de tres generaciones al unirse la princesa Leonor, como ocurrió el pasado 31 de enero en el Palacio Real cuando su padre le impuso el Toisón de Oro.

Habría que rebobinar más de un siglo en la historia para encontrar a dos monarcas en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Fue el 17 de mayo de 1902 cuando Alfonso XIII, declarado rey al nacer (1886), juró la carta magna vigente ante su madre, la reina regente María Cristina de Habsburgo, en el salón de plenos.

"Juro por Dios, sobre los Santos Evangelios, guardar la Constitución y las leyes. Si así lo hiciere, Dios me lo premie, y si no, me lo demande", fue el texto que leyó el abuelo de Juan Carlos I el día que alcanzó la mayoría de edad a los 16 años.

María Cristina cedía los plenos poderes después de ejercer la regencia desde 1885 -la más larga de la historia de España- tras jurar, vestida de riguroso luto, ante las Cortes al poco de enviudar de Alfonso XII y meses antes del nacimiento del heredero.

"Llega agotada a ese momento. Fue una regencia muy complicada en una situación crítica y de incertidumbre total. Entendió que era el momento de cederle el papel a su hijo", comenta a EFE la escritora María José Rubio, autora del libro "Reinas de España" (La Esfera de los Libros, 2012).

Como rezan las crónicas de la época, Alfonso XIII, con uniforme de gala de capitán general, leyó el juramento ante el presidente del Congreso, el marqués de la Vera de Armijo, después de "una grandiosa e inolvidable ovación" de los presentes en el salón de plenos.

Tras el relevo, María Cristina, a la que Rubio define como "una grandísima reina y una mujer de Estado", mantuvo el cargo honorífico, aunque "se retira absolutamente de la actividad institucional y queda en la sombra" hasta su muerte en 1929 para no eclipsar a su hijo y a Victoria Eugenia, que en 1906, pasó a ser la reina consorte.