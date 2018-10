Parques de mayores

Con los tiempos que corren (el tiempo es uno, pero se mueve tanto y tan deprisa que lo percibimos como dentro de una maratón multitudinaria), nuestros mayores no han tenido más remedio que salir a la calle a entrenar. Los veo pedaleando sin desfallecer en gimnasios instalados al aire libre en parques y plazas. Deben mantenerse en forma: en no pocos hogares son ellos quienes echan una mano o las dos (manos gastadas y blancas, surcadas por venas azules como vetas de un mármol) a unos hijos con hipotecas diabólicas, cuando no sin trabajo. Son ellos quienes llevan y recogen a los nietos del colegio. ¿Para quién la Ley de Dependencia? Donde comen dos, comen cinco, de una pensión de jubilación estirada hasta el delirio.