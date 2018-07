Ignacio Ruiz Rodríguez: "La Constitución está viva, no puede ser puesta en tela de juicio"

Fenomenalmente bien. Tiene algunos achaques pero nada que puede afectarle a su supervivencia presente y futura.

¿Cree que pasado este tiempo es necesaria la reforma de la Carta Magna?

Entiendo que algunos aspectos deberían ser reformados, pero también pienso que para hacerlo habría que contar al menos con el mismo consenso que tuvo para su confección.

¿A qué aspectos se refiere?

Habría que hacer una reforma relativa al Senado e incidir especialmente en cuáles son las competencias propias del Estado.

¿Cree que aquel clima de entendimiento de 1978 se podría alcanzar hoy?

En estos momentos lo dudo. Lo que no es menos cierto es que cuando ha sido necesario los grandes partidos políticos de ámbito nacional se han puesto de acuerdo, llámese la reciente reforma que se hizo en la época del presidente Zapatero respecto a la solvencia que había que tener del Estado frente a la deuda soberana.

¿Cuál sería el futuro de una posible reforma constitucional?

Yo entiendo que necesariamente tendría que versar sobre la garantía de los derechos políticos y civiles de todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia.

¿La situación política de Cataluña amenaza la democracia?

Siempre. Todo nacionalismo excluyente pone en peligro la democracia en España y en cualquier otro lugar del mundo.

Con su experiencia ¿cuál cree que podría ser la salida?

La solución está en que los políticos que dirigen ambas instituciones (Estado y Comunidad Autónoma) se sienten y se pongan de acuerdo. Si no son capaces de hacerlo, esos políticos no me sirven para nada.

¿Los españoles conocen bien la Constitución?

No. En estos momentos la gente anda narcotizada con asuntos más banales y se olvidan mucho y muy profundamente de la importancia que tiene la Constitución y del debate interno y externo sobre la vida política de España.

Ahora se plantea que adopte un lenguaje inclusivo.

Me parece perfecto. Creo recordar que la Constitución de 1978 menciona solamente dos veces a la mujer. Tengo un estudio que dice que para alcanzar la igualdad plena tendrían que pasar 250 años. Espero que no sea así.

¿En el curso de verano de Tarazona celebrado esta semana’ analizaron la Carta Magna?

Es algo necesario. Se persiguió trasladar nuestro anhelo porque la Constitución llegue a todos de la mejor forma posible.

¿Cómo ha sido volver a su Tarazona natal?

Es una emoción. Cada vez que vengo respiro de manera distinta. He dado conferencias en universidades de muchos países, pero regresar es como reencontrarme con mí mismo.

Y además es también la ciudad de uno de los padres de la Constitución.

Llegar a Tarazona y no hablar de Gabriel Cisneros es imposible. Fue un gran patriota pero sobre todo supo entender en ese momento histórico tan bonito llamado Transición dónde quería llegar España.

¿Cuál ha sido el balance?

No puede ser más optimista de cara al futuro. Tenemos una magnífica Constitución, muy viva, a la que se pueden hacer pequeñas reformas para actualizarla, pero su longevidad no puede ser puesta en tela de juicio.

Es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo les ha afectado el máster de Cifuentes?

Mucho y además de una manera muy triste, porque la Universidad Rey Juan Carlos no es la señora Cifuentes ni su máster. Sino que son más de 45.000 estudiantes y casi 1.600 profesores.

Dirige también la cátedra España-Israel. ¿Cuál es su cometido?

Israel es uno de los países más punteros en torno a la investigación científica, en el ámbito de biotecnología y ciencias de la salud. La idea es aprovechar esa experiencia para que pueda repercutir positivamente en España.