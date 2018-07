Pere Navarro (DGT) quiere hacer 5 millones de controles de alcoholemia al año

"La buena campaña es la que toca el corazón", ha manifestado el director de la DGT en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, en la que ha criticado que se haya "banalizado" el tema de los accidentes de tráfico. "¿Qué problema tiene en España un coste superior que 1.800 muertos al año?", se ha preguntado.

Una de las medidas que ha destacado Navarro para intentar reducir la siniestralidad es rebajar la velocidad dentro de las ciudades a 30 km/h. "Está sobre la mesa. Ir a 50 km/h en una calle con un único carril es un disparate", ha dicho.

Respecto a las sanciones penales por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, Navarro ha señalado que las familias de las víctimas están de acuerdo en que sea considerado un agravante y no un atenuante. "¿Cómo que es homicidio no intencionado? ¿Cómo que no es voluntario?", ha cuestionado.

En este sentido, ha recordado que en uno de cada tres accidentes mortales el conductor ha dado positivo en alcohol o drogas. "En el alcohol hay un mensaje muy importante, hay que decir que como mates a alguien no vas a poder dormir el resto de tu vida", ha apuntado.

Reducir la velocidad al adelantar a los ciclistas

Para el director de la DGT también hace falta "tocar algo" en el tema de la velocidad a la hora de adelantar a los ciclistas. "Si vas en bicicleta no puedes matar a nadie, pero te pueden matar todos. La seguridad vial es informar, pero también vigilancia, control y sanción", ha explicado.

Sobre el exceso de tecnología en los coches, Navarro ha afirmado que "el peligro está en tener la cabeza en el teléfono" y ha apostado por "ir hacia la movilidad segura". "Para que funcione la seguridad vial tiene que funcionar la movilidad. Todo el día estamos fascinados por el coche inteligente, pero cada año están subiendo los accidentes mientras hablamos del futuro", ha criticado.

Pere Navarro también ha incidido en la necesidad de "reparar, actualizar y hacer balance" del carné por puntos. "Vamos a intentar hacer balance de estos doce años. Hay que hacer que la gente vuelva a hablar del permiso por puntos", ha comentado.

Por último, ha subrayado que su reto "es hacer cosas" aunque el resultado, a su juicio, "depende de muchos factores". "Mi reto es hacer cosas y que al final la gente diga que hemos tomado iniciativas. Hay que poner como prioridad el problema en la agenda política, pero es un tema de todos, el rol de la sociedad civil en la seguridad vial es muy importante", ha concluido.