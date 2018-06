Torrent: "La única actitud justa es la liberación de los presos políticos"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, espera un cambio por parte del nuevo Gobierno con respecto a Cataluña y mantiene que "la única actitud justa es la liberación de los presos políticos y el acercamiento de los exiliados".

En una entrevista en RAC1, Torrent ha sostenido que "el cambio de actitud se verá con el trato a los políticos encarcelados y en el exilio" y ha agregado que "la retórica no sirve de nada si no va acompañada de hechos". "Habrá que esperar si se produce el cambio o no", ha apostillado.

Torrent ha agregado: "No nos regimos por actuaciones simbólicas ni declaraciones, sino por los hechos. Veremos cuáles son las acciones y si hay un cambio de actitud o no".