Una dimisión obligada

Màxim Huerta fue sancionado a abonar 365.939 euros por los impuestos que dejó de pagar cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó los recursos de Huerta tras notificarle la Agencia Tributaria lo que debía pagar, advierte que su conducta "no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable (…) no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales". Se trata de una declaración letal para el miembro de un Gobierno nacido presumiblemente de una refundación moral. Por eso este miércoles dimitió, aunque a primera hora de la mañana anunciase que no lo haría y desde Moncloa se dijese que aceptaban sus explicaciones. Por la tarde renunció y eso hay que destacarlo, sobre todo en un país donde tanto les cuesta a los cargos públicos dimitir cuando yerran.