La renovación en el PP

Después de quince años al frente del Partido Popular –una de las columnas, junto con el PSOE, sobre las que se ha asentado el sistema democrático en España– Rajoy anunció ayer que dejará paso a un nuevo presidente de la formación de centro-derecha que deberá ser elegido en un congreso cuya celebración cabe suponer que será inminente. Probablemente Rajoy debería haber abierto ya hace tiempo este proceso sucesorio, pero la pérdida del Gobierno –aunque no se haya debido a una derrota electoral– hace ahora ineludible que el PP cierre una etapa y aborde una renovación integral de su organización y de su liderazgo. Al anunciar su próxima retirada, Rajoy, fiel a su estilo, no reconoció errores ni hizo autocrítica, pero quien lo sustituya tendrá ante sí la difícil tarea de superar tanto el estigma de la corrupción como el desgaste que siete años en el Gobierno, en la dura etapa de la crisis económica, han supuesto para el partido. A diferencia de Aznar en su momento, Rajoy no ha designado directamente a un sucesor, por lo que la elección se presenta más abierta y democrática. Desde su papel en la oposición –que se comprende que ejerza con dureza pero que no puede dejar de lado la lealtad institucional– el PP tiene que reconstruir sus opciones políticas y prepararse para los próximos retos electorales.