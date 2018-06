El nuevo Gobierno pone los "pelos de punta" a Torra y Otegi

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , cargó este miércoles con dureza contra el nuevo ejecutivo nombrado por Pedro Sánchez . "Se me ponen los pelos de punta", afirmó sobre los nuevos ministros del Gobierno del Estado. " Empezamos mal", aseguró en clave de diálogo y de inicio de una nueva etapa de diálogo entre administraciones.

En concreto, arremetió contra la elección de Josep Borrell como ministro de Exteriores. "No es una mala noticia, es una pésima noticia para nosotros", aseguró en la Cámara catalana. Desde el independentismo recuerdan estos días la implicación del ministro con la entidad antinacionalista Sociedad Civil Catalana y los últimos discursos del dirigente del socialismo catalán, que dijo que antes de coser las heridas causadas por el proceso secesionista, hay que "desinfectarlas"

Torra aseguró que critica a Borrell no por lo que ha dicho, sino por su idea sobre el derecho de autodeterminación y porque cuando fue presidente del Parlamento europeo no permitió el uso del catalán. Desde la oposición le recordaron que en el Europarlamento solo se utilizan las lenguas de los Estados.

Otegi critica el nombramiento de Grande-Marlaska

En la misma línea se ha expresado Arnaldo Otegi sobre el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior, algo que "a uno le pone los pelos de punta".

Otegi ha indicado que algunos de los nombramientos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "ya apuntan maneras" y ha criticado "que se imponga a Borrell como ministro de Exteriores, que hablaba de desinfectar Cataluña, y a Euskal Herría le pongan como ministro de Interior a Grande-Marlaska al que yo he conocido personalmente porque me ha metido dos veces en la cárcel". A pesar de todo ha recalcado que "los vamos a medir por los hechos y no por las palabras".

En este sentido, ha asegurado que en EH Bildu "somos absolutamente escépticos" y "no nos ha pillado por sorpresa". Así, ha afirmado que "en el Estado español no hay relación de fuerzas para democratizar el Estado" y "no tienen alternativa ni agenda para a paz, ni capacidad de seducir tanto a los catalanes como a los vascos. Y esta es nuestra fortaleza".

En cuanto a la postura de EH Bildu con la moción de censura a Mariano Rajoy, Otegi ha destacado que "nosotros a los herederos del franquismo los echamos gratis" y "no necesitamos abrir el foco de las promesas para hacer eso". Sin embargo, ha precisado que "no le estábamos dando un sí a la alternativa porque entendemos que no es una alternativa democratizadora en el Estado".

En relación a la política penitenciaria, Otegi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "aplique el régimen ordinario a los presos políticos vascos" de manera que "dos tercios de ellos estarán en la calle". Así le ha pedido que "ponga en la calle a los presos enfermos, de más edad y que acabe con la dispersión".

Al respecto, ha indicado que Francia "ha sido capaz de mover ficha con algunos acercamientos y sin el permiso del Estado español".