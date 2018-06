Castigado siete meses sin recreo por no entregar un trabajo de música

Siete meses sin recreo por no entregar un trabajo de música. Ese ha sido el castigo que ha impuesto una profesora de un colegio valenciano a un niño, ha informado el diario 'Levante'. Según los padres del menor, quienes han presentado una queja ante la Consellería de Educación, este tiene "miedo".

"Parece que sea un criminal. Esto es maltrato infantil. La situación se está haciendo complicada y nosotros lo estamos pasando muy mal. Si mi hijo ha hecho una cosa mala que yo tenga que saber, me gustaría que me lo dijeran para corregirlo en casa, pero en este caso es por no entregar unos deberes que no sabe hacer. No se puede tolerar", ha recogido el diario valenciano.

El niño lleva desde octubre sin salir al recreo y los padres se enteraron a través de terceros. "Sabíamos que era una educadora que tenía rabietas, pero no que podía llegar a estos límites. Esta reacción no es normal", cuentan los progenitores. Ellos lamentan "este tipo de revanchismo" y han perdido la confianza en el centro porque creen que los docentes "se tapan unos a otros".