Iglesias rompe a llorar con el aplauso de las víctimas de Billy el Niño

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha emocionado hasta romper a llorar en la sesión de control del Congreso cuando ha recibido el aplauso de las víctimas del Billy el Niño, el inspector de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco, desde la tribuna de invitados.

Iglesias se ha puesto de pie con el puño en alto para saludar a las víctimas y en varias ocasiones se ha secado las lágrimas con un pañuelo.

"Soy humano y cuando he visto a las víctimas de Billy el Niño (...) hacer el gesto de la victoria y levantar el puño, pues claro que me he emocionado", ha explicado después a los periodistas en los pasillos.