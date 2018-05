Rajoy no puede eludir sus responsabilidades

Los acontecimientos en la política española se han precipitado vertiginosamente tras darse a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. Así, el PSOE ya ha presentado una moción de censura. Está en su derecho. Pero debiera haberlo hecho pactando antes los apoyos, sobre todo el de Ciudadanos. De momento, cuenta con 156 votos: los 84 propios, 67 de Unidos Podemos, los cuatro de Compromís y uno de Nueva Canarias. Ciudadanos ha dicho ya que no la apoyará y aún es una incógnita la postura de los secesionistas PDECat y ERC. Pedro Sánchez dijo ayer que no renuncia a ser investido con los votos independentistas, pero eso sería un grave error que los electores no le perdonarían fácilmente. ¿Cómo explicaría que pretende regenerar el país con el apoyo de quienes quieren romperlo? Esta incoherencia, precisamente, es la que aprovechó Rajoy para criticar con dureza el paso dado por el PSOE. En vez de hacer autocrítica y anunciar algún tipo de medida para atajar su descrédito personal y el de su partido, el presidente del Gobierno volvió a actuar a la defensiva acusando a Sánchez de perjudicar la estabilidad de España en pleno desafío soberanista. El presidente evitó, eso sí, enfrentarse a Ciudadanos, que le pide un adelanto electoral.