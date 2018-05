Primer pleno del Parlament tras la investidura de Torra y a la espera del nuevo 'Govern'

El Parlament celebra este viernes a las 10 su primer pleno tras la investidura de Quim Torra a la espera de que se constituya el nuevo 'Govern' y de que el presidente dé cuenta de él.

Es habitual que el presidente de la Generalitat comparezca en el primer pleno que se celebra tras su investidura para presentar a su equipo, pero no podrá ser así en el pleno del viernes: la fila reservada para el 'Govern' seguirá vacía y Torra no podrá comparecer para presentar a su Ejecutivo porque aún no lo tiene.

Una de las incógnitas de la sesión plenaria es si Torra se sentará en solitario en la fila reservada al Govern teniendo en cuenta que es el único que ha tomado posesión o bien optará por mantenerse en el escaño que ocupaba hasta ahora.