Tres heridos en un enfrentamiento por las cruces amarillas de una playa de Barcelona

Fuentes policiales han explicado que el incidente se ha producido sobre las 16.00, cuando varias personas, algunas de ellas con la cara tapada, han comenzado a arrancar cruces amarillas que habían situado grupos independentistas en la arena de la playa.

Las cruces tenían inscritas palabras como 'Democracia' y 'Libertad' para simbolizar la muerte de estos conceptos en el Estado.

Al sacar las cruces, un grupo de personas favorable a la presencia de este símbolo en la playa ha recriminado la acción, lo que ha provocado algún rifirrafe.

El domingo, también aparecieron varias cruces en una playa de Gerona, y aunque detractores y defensores del símbolo también se increparon verbalmente, no llegaron a las manos.

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Canet de Mar ha calificado la acción como una agresión fascista y ha asegurado que había 30 encapuchados y ha provocado tres heridos: "Esta es su democracia, violentos e intolerantes", ha expresado en una publicación en Twitter.

Aquesta és la seva democracia, violents i intolerants. Agressió feixista a Canet de Mar. Uns 30 encaputxats i 3 persones ferides.



El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont también ha condenado el incidente en un tuit: "Mi total condena a estas agresiones del fascismo unionista, que continúan impunes. No hagamos ninguna concesión a sus provocaciones. Si nuestra actitud cívica y no violenta los exaspera, señal que vamos bien. No caigamos en ninguna provocación".