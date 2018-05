Monedero avala la consulta y arremete contra los "revoltosos" Anticapitalistas

Monedero ha justificado en declaraciones a los periodistas en Sevilla la consulta a las bases para decidir si quieren que Iglesias e Irene Montero continúen en sus cargos, lo que ha esgrimido indicando que los medios de comunicación han convertido una cuestión personal en un problema de "linchamiento mediático".

"Está habiendo un trasvase de las líneas rojas que no se debiera consentir y tengo la sensación de que se hace con Podemos, no se hace con ningún partido y la razón de esto es que es un mensaje para amedrentar", ha sostenido.

El cofundador de la formación morada ha defendido la posición de ambos dirigentes al asegurar que se trata de dos personas que "han cumplido radicalmente" el código ético de Podemos, por lo que cree que el "escándalo es bastante desafortunado".

Sobre las críticas internas que ha recibido la convocatoria de consulta, Monedero se ha referido especialmente a la corriente Anticapitalista, de la que ha afirmado que ha aprovechado esta situación para "intentar crecer", lo que ha calificado de "triste".

"Apoyan la independencia de Cataluña y callan cuando un alcalde suyo (por el de Cádiz, José María González) apoya la venta de armas" a Arabia Saudí, en referencia a fragatas construidas en los astilleros gaditanos o "callan cuando se condecora a una virgen".

Por ello, cree que Anticapitalistas "ha entrado en el linchamiento y demuestra que tiene la costumbre de hacer malos análisis y que no son revolucionarios, son revoltosos", ha ironizado.

Interpelado por si cree que la consulta a la bases pondrá fin a la polémica sobre el chalé, Monedero ha respondido: "Es muy fascinante que en el país de Lezo, de la Gürtel, Púnica, de los másteres y las carreras falsificadas, de M.Rajoy, de tesoreros imputados por corrupción, de campañas dopadas con dinero público obtenido fraudulentamente, llevemos más de una semana con el tema del chalé".

En su opinión, habría que preguntarse qué tipo de prensa hay en en España y "si no es cierto que tenemos la peor prensa", a lo que ha apostillado: "Me abochorna que los medios sigan construyendo un escándalo donde no lo hay y me produce tristeza porque los medios también tiene su responsabilidad en democracia".