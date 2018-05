Las 300 tortugas abandonadas en el estanque de Atocha ya se encuentran en el Centro de Fauna José Peña

Según ha informado la empresa pública Adif en un comunicado, el traslado, que ha incluido también a los peces del estanque, lo realizaron en horario nocturno para procurar el bienestar de las tortugas y minimizar, en la medida de lo posible, el estrés que pudiera provocar a los animales e interferir en el normal funcionamiento de la estación.

Este estanque albergaba unos 300 ejemplares abandonados por sus propietarios, pertenecientes en su mayoría a especies catalogadas como exóticas invasoras y cuya compraventa es ilegal.

En el traslado, coordinado por Adif y realizado tras el acuerdo firmado hace unos meses con el Ayuntamiento de esa localidad, ha participado personal del Centro de Fauna de Navas del Rey así como un grupo de profesores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio, expertos en el manejo de animales exóticos.

Así, la reubicación de las tortugas en el Centro de Fauna 'José Peña' de Navas del Rey "es el resultado de los esfuerzos realizados por Adif en los últimos meses para unir a los grupos de interés" (plataformas animalistas, instituciones y colectivos ambientalistas) en torno a la búsqueda de soluciones al creciente abandono de tortugas en el estanque de la estación, que, en su origen, fue diseñado para albergar exclusivamente flora.

De este modo, la empresa pública Adif se ha encargado en los últimos años de forma voluntaria del cuidado de estos ejemplares abandonados, dedicando recursos a su cuidado y alimentación, y ha implantado medidas para evitar nuevos abandonos y sensibilizar sobre esta problemática.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los abandonos no han cesado y han provocado incluso en algunos momentos la saturación del estanque, que no reúne las condiciones adecuadas para el bienestar de los animales ya que no era el objetivo inicial.

Tras el acuerdo de colaboración alcanzado con el Ayuntamiento de Navas del Rey, Adif ha aportado un total de 50.000 euros para el traslado, reubicación y mantenimiento, por un periodo de cinco años, de las tortugas y peces que aloja el estanque.

Por su parte, el Ayuntamiento ha cedido el espacio destinado a los animales en el Centro de Fauna, se ha encargado de la ejecución de la construcción de la laguna y el hábitat artificial, y asumirá el cuidado de la fauna trasladada.

Además, el Centro 'José Peña' incluirá en su cartelería informativa contenidos sobre la compraventa de especies exóticas y su abandono.

Supresión del estanque en la estación

Por otra parte, una vez realizado el traslado tanto de los animales como de la flora del estanque, se han iniciado las obras de supresión y posterior pavimentado del mismo, de 128 metros cuadrados.

En esta área se ubicará un espacio destinado al desarrollo de acciones no comerciales de educación ambiental, sensibilización social y difusión cultural.

Asimismo, este nuevo espacio podría contar con una zona expositiva permanente en la que se refleje la historia del espacio, la problemática medioambiental del abandono de mascotas y la compraventa ilegal de especies invasoras.

Estas actividades se llevarán a cabo en el marco del Programa Estación Abierta de Adif, e irán alineadas con el Plan de Acción Social de la empresa.