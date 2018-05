Maillo dice que se sabrá el candidato del PP para presidir la Comunidad de Madrid antes de la ronda de contactos del lunes

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha confirmado que el candidato del PP para presidir la Comunidad de Madrid se sabrá antes de la ronda de contactos que iniciará el próximo lunes la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados. Tras asegurar que aún no hay una decisión tomada, ha señalado que el actual presidente en funciones, Ángel Garrido, "no está descartado" para esa tarea.

En una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press, Maillo ha explicado que se trata de una decisión que corresponde a la dirección nacional según establecen los Estatutos de la formación, pero ha revelado que están "hablando con personas importantes del PP de Madrid para conocer cuál es su opinión" porque no se trata de "imponer a nadie" sino de "elegir a la mejor persona" dentro del "gran banquillo" que tiene el PP de Madrid.

"Garrido es presidente en funciones y todavía no se ha tomado la decisión de si va a continuar o no. Es una decisión que tiene que tomarse en los próximos días y antes de la ronda de contactos que hará la presidenta del Parlamento se sabrá", ha manifestado, para añadir que el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea acudirá a esa cita con una propuesta de candidato. "El plazo de 15 días no lo vamos a agotar sino que será en semana y pico, lógica para pensarse quién es la persona", ha apostillado.