Jueces y fiscales piden el cese de Catalá por sus comentarios sobre el juez de La Manada

En un comunicado conjunto al que ha tenido acceso Efe, cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales consideran que las manifestaciones de Catalá representan una intromisión del Gobierno en las resoluciones judiciales, cuando, a su juicio, simplemente se debería limitar a "respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".

"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", opinan las asociaciones.

Creen que Catalá ha sembrado "públicamente dudas sobre la capacidad y condición" del juez Ricardo Javier González, que emitió un voto particular discrepante a favor de la absolución de los cinco integrantes de La Manada y en contra de la sentencia mayoritaria, que les condenó por abusos sexuales, y no agresión sexual, a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

El "verdadero peligro", sostienen las asociaciones, es "la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor".

Jueces y Juezas para la Democracia ya pidió el pasado 28 de abril el cese de Catalá por sus "inadmisibles" declaraciones en las que pedía la revisión del voto particular del magistrado por el CGPJ. Una postura a la que ahora se han unido el resto de asociaciones.

Catalá, que fue reprobado por el Congreso el año pasado, ha manifestado esta mañana en declaraciones a COPE su sorpresa por que el Consejo General del Poder Judicial no haya actuado "preventivamente" contra este magistrado que, ha dicho, tiene "algunos expedientes ya abiertos".

Poco después, el CGPJ ha informado de que Ricardo Javier González fue sancionado por el órgano de gobierno de los jueces en julio de 2001 por retrasos injustificados y reiterados en sus funciones.

Unidos Podemos también pide su dimisión

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha exigido también la dimisión o el cese inmediato del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por "inmiscuirse" en el Poder Judicial al haber cuestionado al juez que emitió el voto particular discrepante en la sentencia de La Manada.

Unas palabras que para Podemos son un motivo más para pedir el cese o la dimisión del titular de Justicia, según ha explicado la diputada de la formación morada.

Belarra ha recordado que Catalá ya está reprobado por el Congreso y tenía que haber dimitido hace "muchísimo tiempo por proteger a sus amigos corruptos y nombrar un fiscal anticorrupción que básicamente lo que hacía era proteger la corrupción".

Ahora, además, la dirigente de Podemos reprocha al ministro de Justicia que "no entiende nada de lo que está pasando en este país".

"Miles de mujeres la semana pasada gritaron que queríamos Justicia, que queríamos vivir libres, y él, en lugar de recoger ese mandato y llevarlo a donde es su competencia, el Ministerio y la cámara legislativa, lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le tiene que llevar a dimitir inmediatamente", ha enfatizado.

Por su parte, Ciudadanos ha arremetido también contra el ministro y le ha avisado de que hace "un flaco favor" a la separación de poderes con sus palabras.

Según el portavoz de la formación, no es la primera vez que el ministro hace declaraciones con las que "demuestra poco respeto por la separación de poderes" y, de hecho, ha recordado que ha sido reprobado en el Congreso precisamente por esa actitud. "Lo que no se puede hacer es señalar a los jueces personalmente y decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer al CGPJ", ha recalcado.