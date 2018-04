El juez del voto particular a La Manada fue suspendido durante seis meses en 2001

Entre otros retrasos, el magistrado, autor de un voto particular en la sentencia de La Manada, tardó 14 meses en redactar un fallo sobre divorcio.

Ricardo Javier González pedía en su voto discrepante la absolución de los cinco integrantes de La Manada, que han sido condenados por abusos sexuales, y no por agresión o violación, a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

En el referido expediente del CGPJ se tuvieron en cuenta otras sanciones seguidas contra este magistrado, entonces juez de primera instancia de Bilbao. La resolución del CGPJ de 2001 fue confirmada por sentencia del Supremo en noviembre de 2003.

Las citadas sanciones previas a la suspensión se concretaron en multas por retrasos cometidos en los últimos años de la década de los 90.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial han informado este lunes a Efe de que el juez González no ha sido expedientado o sancionado en los últimos cuatro años.

"No había ningún motivo"

El vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández, ha asegurado que "no había ningún motivo" para actuar contra el juez que emitió el voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo González; antes de su participación en este polémico fallo.

En declaraciones a LaSexta recogidas por Europa Press, Fernández se refería a lo insinuado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha señalado que en Navarra "todos saben" que este magistrado "tiene algún problema singular" y el CGPJ podía haber actuado "preventivamente".

"El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González", ha sentenciado el vocal, quien ha asegurado que "no había ningún motivo" para tomar medidas sobre ese magistrado antes de su intervención en el juicio.

Fernández, quien ha declinado hacer más consideraciones sobre el tema para "no alimentar la confrontación por las declaraciones del ministro Catalá", ha recordado no obstante, que "la posibilidad de abrir un expediente" a un juez por un pronunciamiento "se ha dado en ocasiones". No ha entrado a valorar si este podría ser el caso.