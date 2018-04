Lambán muestra su discrepancia e indignación con la sentencia

"Discrepancia radical e indignación con la sentencia de La Manada. Hubo violación y agresión. Todo mi apoyo a la víctima". Así lo expresó el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, a través de la red social Twitter tras conocerse la sentencia que condena a los miembros de La Manada por abuso y no por agresión sexual. Discrepancia radical e indignación con la sentencia de #LaManada. Hubo violación y agresión. Todo mi apoyo y solidaridad con la víctima. #LaManadaAPrision. #YoSiTeCreo — Javier Lambán (@JLambanM) 26 de abril de 2018

También la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, que asistió a la concentración convocada en Zaragoza, se mostró muy crítica con el fallo judicial, sobre el que manifestó: "Si no te resistes, te matan. Y si no te resistes para salvar tu vida, para los jueces no es violación. ¿Para cuando una sociedad y una Justicia en la que solo sí sea sí?".