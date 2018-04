Jessica Chastain, contra la sentencia de 'La Manada': "No es abuso sexual, es violación

"Cinco desconocidos le dijeron a una adolescente ebria que la acompañarían a su coche. En cambio, la llevaron a otro lugar donde grabaron cómo la violaban. Estar inmóvil con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es una violación", ha señalado en Twitter la actriz.

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3