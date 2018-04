"Niñatos de diez años con móviles de 600 pavos...", una reflexión que se ha hecho viral

"Sí señores, así es... Niñatos de diez años con móviles de 600 pavos, crías de 15 con extensiones de pelo de 500 euros, imberbes de 18 con cochazos de 24.000 euros...". Así comienza la reflexión plasmada en el cartel de un corcho del centro de salud de Seixo (Pontevedra) que Erun Pazos decidió fotografiar y compartir en su perfil de Facebook cuando se encontraba esperando en la consulta del médico .

Los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar a la publicación, ya que ha sido compartida más de 87.000 veces.

"Le damos la libertad de decidir que no tuvimos, le damos estudios que no tuvimos, vacaciones que no tuvimos y muchas más cosas que nosotros solo pudimos soñar. Esa es la buena educación. Lo demás es malcriarlos... y deformar la realidad de sus vidas, ya que vivirán más acomodados de niños que de adultos", señala la carta, que ya se ha hecho viral.